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2 ноября 2021, 21:04 Александр Крохмаль, Журналист

Артефакты Кимбая: удивительные сходства с летательными аппаратами

Южная Америка до сих пор полна удивительных артефактов, и не исключено, что с каждым годом археологи и историки будут обнаруживать очередное «чудо света». Одними из самых необычных артефактов являются ювелирные находки, принадлежащие индейской культуре Кимбай, расцвет которой пришёлся на 4-7 века нашей эры. Они получили название – Отунские птицы. Среди многочисленных фигурок было найдено огромное количество изделий, похожих на летающих животных, причём животных неизвестного происхождения. Позже эксперты выяснили, что речь здесь идёт вовсе не о летучих зверях или птицах, а о чём-то неорганическом, более всего напоминающим современные летательные аппараты. Но если это действительно так, то каким образом такие устройства были известны в доколумбовой Америке?

О необычайном сходстве изделий Кимбай с самолётами заговорили в самом конце 60-х годов. Тогда в нью-йоркском музее «Метрополитен» проходила выставка экспонатов «Музея Золота» Боготы, среди которых демонстрировались загадочные Отунские птицы. Американский ювелир Эммануэль Стауб первым обратил внимание на странность этих таинственных фигурок. Он тщательно просмотрел их и поразился схожести с современными самолётами. Чуть позже Стауб сделал несколько копий и передал криптозоологу Айвену Сандерсону, который согласился с мнением ювелира. Проанализировав в деталях эти будоражащие разум фигурки, Сандерсон пришёл к мнению, что они никак не могут быть зооморфными. Он даже обратился за помощью к американскому специалисту-авиатору, изобретателю вертолётов Белл, Артуру Янгу. В дело также вмешался инженер ВВС США Джек Аллрич. Военные эксперты были поражены не меньше, чем Сандерсон и Стауб.

Впоследствии, исследования Отунских Птиц вызвали настоящий фурор среди любителей уфологии и сторонников теории палеоконтактов. Сразу же начались разговоры о доказательствах существования высоких технологий у древних цивилизаций. А вот мнение научного сообщества по этому поводу весьма суровое – данные изделия никак не могут быть связаны с авиацией, так как в доколумбовых царств попросту не имелось подобных технологий. В целом, можно сказать, что официальная наука просто-напросто замолчала, и позднее, разговоры об Отунских птицах среди учёного сообщества прекратились. Но всё же вопрос об их происхождении и назначении до сих пор остаётся без ответа. Изделия действительно напоминают некие летательные аппараты и совсем не вызывают ассоциаций с животными.

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