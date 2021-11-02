Проекты южноуральцев поддержит Президентский фонд культурных инициатив

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2 ноября 2021, 20:09 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Заявки могут подать негосударственные некоммерческие организации, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели.

У жителей Челябинской области появилась возможность получить грант в сфере культуры, искусства и креативных индустрий: Президентский фонд культурных инициатив открыл заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года. Общий грантовый фонд конкурса составляет 4 миллиарда рублей.

Прием заявок будет вестись до 20 января 2022 года. Предусмотрено 8 направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Для помощи заявителям работает контактный центр. По телефону 8 (495) 150-50-15 можно получить необходимую помощь. Также информация о грантовом конкурсе представлена на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Итоги первого конкурса были подведены 25 сентября. Был поддержан 21 проект, поданный представителями Челябинской области. В число победителей вошел АНО «Культурный центр «Век» из Магнитогорска. Полученные более миллиона рублей организация направит на проведение V международного фестиваля видеопоэзии «Видеостихия — 2022».

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил, что фонд культурных инициатив создан для поддержки креативного сектора экономики. Объявленный грантовый конкурс дает возможность творческим организациям и предпринимателям заявить о себе, получить поддержку и воплотить свою идею в жизнь.

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