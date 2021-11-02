Более 10 ​ тысяч белорусов обратились к Лукашенко с петицией ​ признать Крым российским​

Инициативная группа «Признай Крым» собрала более 10 000 подписей с требованием к президенту признать полуостров в составе России.
Напомним – Россия и Белоруссия входят в состав Союзного государства.
В обращении к ЛУКАШЕНКО говорится, что непризнание территориальной целостности России ставит под вопрос само существование Союзного государства и создает напряженность в отношениях Минска и Москвы.
Ранее президент Беларуси заявил, что признает Крым в составе России лишь после того, как все российские олигархи заведут на полуостров свои активы. Вдобавок обещанное прямое авиационное сообщение между Минском и Симферополем так и не запущено.
В Белоруссии проживает около 9,5 миллионов человек. Под петицией в адрес ЛУКАШЕНКО подписались 0,01 процент жителей. Сколько белорусов против не выяснялось.
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