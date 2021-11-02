Более 10 ​ тысяч белорусов обратились к Лукашенко с петицией ​ признать Крым российским​

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2 ноября 2021, 18:32 Источник: Аргументы недели-Крым

Инициативная группа «Признай Крым» собрала более 10 000 подписей с требованием к президенту признать полуостров в составе России.

Напомним – Россия и Белоруссия входят в состав Союзного государства.

В обращении к ЛУКАШЕНКО говорится, что непризнание территориальной целостности России ставит под вопрос само существование Союзного государства и создает напряженность в отношениях Минска и Москвы.

Ранее президент Беларуси заявил, что признает Крым в составе России лишь после того, как все российские олигархи заведут на полуостров свои активы. Вдобавок обещанное прямое авиационное сообщение между Минском и Симферополем так и не запущено.

В Белоруссии проживает около 9,5 миллионов человек. Под петицией в адрес ЛУКАШЕНКО подписались 0,01 процент жителей. Сколько белорусов против не выяснялось.

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