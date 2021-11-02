К врачу челябинцев будет записывать искусственный интеллект

Аргументы Недели → Общество

2 ноября 2021, 17:04 Анна Семенова

Новые технологии позволят челябинцам быстрее дозваниваться до поликлиник. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Это должно вдвое сократить нагрузку на операторов.

Дозвониться до поликлиники в понедельник, рано утром, чтобы записаться к врачу. Зачастую подобная задача может стать сюжетом фильма «Миссия невыполнима». Однако в минздраве проблему решают. И очень скоро нагрузка на операторов будет значительно уменьшена. Поможет робот. Новую систему, созданную компанией «Интерсвязь» и специалистами регионального министерства уже тестируют.

«Электронный мозг» примет звонок и сможет предложить необходимый вариант записи к специалисту. Если же возникнет недопонимание, робот переключит пациента на диспетчера.

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