К врачу челябинцев будет записывать искусственный интеллект
2 ноября 2021, 17:04 Анна Семенова
Это должно вдвое сократить нагрузку на операторов.
Дозвониться до поликлиники в понедельник, рано утром, чтобы записаться к врачу. Зачастую подобная задача может стать сюжетом фильма «Миссия невыполнима». Однако в минздраве проблему решают. И очень скоро нагрузка на операторов будет значительно уменьшена. Поможет робот. Новую систему, созданную компанией «Интерсвязь» и специалистами регионального министерства уже тестируют.
«Электронный мозг» примет звонок и сможет предложить необходимый вариант записи к специалисту. Если же возникнет недопонимание, робот переключит пациента на диспетчера.
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