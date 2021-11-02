Депутат Госдумы Михаил Делягин намерен работать удаленно, если решение о принудительной вакцинации коснется и его

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2 ноября 2021, 17:14

Михаил Делягин, фото: Alexander Legky, globallookpress.com

Депутат Госдумы восьмого созыва, заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин заявил, что намерен работать удаленно, если решение о принудительной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 коснется и его.

Совет Госдумы предложил пускать в здание парламента только тех, кто вакцинировался против коронавируса или недавно переболел. Сейчас это решение распространяется только на помощников депутатов и сотрудников аппарата Госдумы, и вступит в силу с 9 ноября.

Михаил Делягин в эфире Общественной службы новостей заявил, что не собирается «проводить на себе эксперименты».

Он раскрыл что обсуждение было «достаточно эмоциональное, без предоставления слова разным точкам зрения, о том, что все должны быть вакцинированы, все должны поставить на себе эксперимент, стать лабораторными мышками». По мнению Делягина, это для экономии. Он объяснил свою точку зрения тем, что лабораторные животные стоят денег, а гражданин РФ не стоит ничего.

Депутат заявил, что он готов работать удаленно, если решение о принудительной вакцинации коснется и его. Делягин подчеркнул, что аналогичные ситуации сейчас происходят по всей стране, и их нельзя игнорировать. Экономист призвал думать не о депутатах, а о российских гражданах.

Парламентарий рассказал, что в Адыгее детей лишают образования на основании того, что родители заботятся о своем здоровье, и не хотят превращать себя в подопытных мышей. Он заявил в беседе с изданием, что у нас на детях ставят опыты. По словам Делягина, в Ульяновской области объявлено, что с согласия родителей на детях будут ставить опыты.

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