В Экопарке Челябинска появилась площадка с качелями

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2 ноября 2021, 16:42 Анна Семенова

Вместо незаконных ларьков появились качели. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

К новому году территорию украсит иллюминация.

Челябинск продолжает преображаться. Места отдыха не хуже столичных появляются в разных районах. Вот и в Экопарке, что в районе лыжной базы, вместо незаконных торговых точек вырос Парк качелей.

Идея принадлежит мэру Наталье Котовой, подобную площадку она увидела в Москве. Пока для горожан работает восемь качелей. Со временем Парк будет дорабатываться с учетом пожеланий челябинцев.

Ближе к новому году площадку украсят иллюминацией, а также здесь установят световые качели.

Правда, по вкусу новая зона отдыха пришлась не всем. Как пишет «Челябинск Сегодня», один из челябинцев с коляской не смог пересечь Парк качелей без препятствий, ему помешала высокая скамейка, которая расположена по центру, по всей длине площадки. Мужчина попросил продумать какие-то проходы для передвижения.

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