Собянин выделил средства на создание цифровой платформы обучения водителей такси

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2021, 16:41

Фото Е. Самарина. Mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в городе будет создана цифровая платформа для обучения водителей такси, на ее создание выделяется 59,5 млн руб.



«Правительство Москвы выделило 59,5 млн руб. на создание цифровой платформы для обучения водителей такси. Постановление по данному вопросу подписал мэр», - говорится в сообщении пресс-служба мэра и правительства столицы.



Разрабатываемая с участием экспертов ведущих профильных вузов платформа будет включать четыре информационно-образовательных блока.



Первый - это специализированный блок по транспортному законодательству и особенностям дорожного движения, включающий такие разделы, как требования по безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми такси, основные положения регулирования деятельности такси в городе и в РФ в целом, порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров и контроля технического состояния транспортных средств, порядок заполнения путевых листов, режим труда и отдыха водителя легкового такси, правила поведения в случае ДТП, основы оказания первой медицинской помощи и другие.



Второй - это пассажирский сервис, включающий такие разделы, как правила работы с агрегаторами, правила взаимодействия водителя с пассажирами, порядок и принципы оказания различных видов услуг, в том числе на территории аэропортов, ж/д вокзалов и автовокзалов, порядок организации перевозок детей, инвалидов и собак-поводырей, животных, крупногабаритного и тяжеловесного багажа легковыми такси.



Также в платформу войдет москвоведение, включающее получение базовых знаний по истории и топонимике Москвы (ключевые события истории города, планировка столицы, основные районы и достопримечательности).



«Один из ожидаемых эффектов курса - сделать работу водителей такси более комфортной через иное восприятие столицы: городская среда станет для них более понятной, а улицы и культурные объекты - знакомыми и интересными», - подчеркнули в пресс-службе.



Помимо этого, будет блок по русскому языку. Он предусматривает разные уровни сложности для водителей, у которых русский язык родной, и тех, для кого русский язык является иностранным.



«Курс охватывает не только классические темы (грамматика, лексика, нормы произношения и постановки ударения), но и особенности профессиональной коммуникации водителя такси (речевой этикет, поведение в типичных и экстренных, конфликтных ситуациях)», - отмечается в тексте.



В пресс-службе добавили, что разделы цифровой платформы будут содержать учебные материалы и тестовые задания, позволяющие оценить уровень освоения изучаемой темы. Платформа будет интегрирована с комплексной информационной системой «Аналитика работы такси» (КИС АРТ) - с учетом требований законодательства о персональных данных.



«Планируется, что цифровая платформа станет основным инструментом распространения профессиональных знаний среди московских таксистов, что в свою очередь будет способствовать росту комфорта и безопасности перевозки пассажиров», - подчеркнули в пресс-службе.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости