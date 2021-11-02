Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников

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2 ноября 2021, 16:18

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении субсидий на покупку машин такси, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников.



«Правительство Москвы приняло решение о выделении целевых субсидий таксомоторным компаниям, оказывающим услуги по перевозке инвалидов-колясочников. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.



В соответствии с постановлением, для приобретения автомобилей, приспособленных для перевозки инвалидов-колясочников, таксомоторные компании смогут получить субсидии, размер которых будет увеличен в два раза по сравнению с субсидиями на покупку обычных автомобилей такси.



«С помощью субсидии таксомоторные компании смогут компенсировать порядка 20-25% стоимости адаптированных автомобилей - минивэнов, оборудованных подъемником (лифтом) кассетного типа для боковой посадки через сдвижную дверь в салон автомобиля. Стоимость приобретаемых автомобилей не должна превышать 6млн руб.», - отмечается в тексте столичной пресс-службы.



Планируется, что в ближайшие три года таксомоторные компании приобретут не менее 150 адаптированных автомобилей. Вызов машин будет осуществляться через специальные разделы в мобильных приложениях агрегаторов.



«По оценкам, в услугах адаптированных автомобилей нуждаются порядка 17 тыс. московских инвалидов-колясочников. Кроме них клиентами адаптированного такси станут горожане, временно утратившие способность к самостоятельному передвижению, а также колясочники, приезжающие в Москву на лечение, в туристических целях или по личным делам», - пояснили в пресс-службе.



Прием заявок на получение субсидий начнется в I полугодии 2022 года.



Напомним, начиная с 2012 г. с целью повышения качества услуг такси Правительство Москвы выплачивает субсидии на возмещение части затрат по оплате финансовой аренды (лизинга) легковых автомобилей, предназначенных для осуществления таксомоторных перевозок. С 2015 г. Правительство Москвы помогает перевозчикам, приобретающим автомобили в кредит, а также «молодым» компаниям, существующим на рынке не более 2 лет.



За прошедшие 9 лет таксомоторные компании получили субсидии в размере 1,1 млрд. рублей, что позволило им компенсировать часть затрат на приобретение свыше 46 тыс. машин такси. В рамках программы было обновлено 70% столичного парка легковых такси. Московский таксопарк сегодня является самым молодым в Европе. Средний возраст машины такси составляет 2,7 года.





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