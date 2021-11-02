Заммэра Владимир Ефимов сообщил о росте объёма госзакупок на московском Портале поставщиков

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2 ноября 2021, 16:07

С начала текущего года объём совершённых при помощи Портала поставщиков Москвы государственных закупок составил более 61 миллиарда рублей. К концу года планируется увеличение данной суммы до отметки в 70 млрд рублей, заявил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва на постоянной основе занимается улучшением и модернизацией онлайн-сервисов Портала поставщика, благодаря чему его аудитория стабильно растёт, а при помощи его инструментов каждый день заключается более тысячи договоров на поставку и оказание различных товаров, услуг, работ и т.д. Растут и суммы сделок: с начала этого года на Портале было заключено следок и контрактов на общую сумму, превышающую 61 миллиард рублей, а до конца года ожидается рост этого значения до 70 млрд рублей.

«Это в десять раз превышает показатель 2013 года, когда портал только начал свою работу», — отдельно отметил заммэра Владимир Ефимов.

Вице-мэр также поделился информацией насчёт роста количества пользователей портала: когда сервис только запустили в 2013 году, он насчитывал порядка двадцати тысяч поставщиков и исполнителей, а сегодня их число возросло до 240 с лишним тысяч, причём они являются представителями не только Москвы и Московского региона, но и всех субъектов России.

Сегодня Портал поставщиков насчитывает почти полтора миллиона различных уникальных позиций, предлагаемых поставщиками и исполнителями. Наиболее популярными из них считаются товары из сферы информационных технологий — организационная техника, компьютерный софт и т.д., — канцелярия, товары для строительства, фармацевтическая продукция, а также строительство как таковое и техническое обслуживание.

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