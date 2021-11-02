В Челябинской области культурные мероприятия переводят в онлайн форматы

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2 ноября 2021, 16:05 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В период нерабочих дней южноуральцев призывают сократить количество контактов и пройти вакцинацию.

Сейчас в Челябинской области практически все культурные события проходят в онлайн формате. Об этом сообщил министр культуры региона Алексей Бетехтин в ходе онлайн пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс». Так, дистанционные форматы работы используют Челябинский государственный музей изобразительных искусств, мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история», библиотеки Магнитогорска и другие учреждения культуры.

В период нерабочих дней южноуральцам настоятельно рекомендуют по возможности сократить количество контактов и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививочные пункты перечислены на сайте министерства здравоохранения Челябинской области.

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