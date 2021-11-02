Здравствуй, племя младое, незнакомое, варварское: документальный фельетон

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2021, 14:29 Сергей Михайлов

Скорее всего, именно так Александр Сергеевич Пушкин написал бы свою известную строфу, живи он в нашем городе и в наши дни. А если конкретнее, то в московском микрорайоне Эдальго, доме №7, подъезде №2. Поясним интимность этого предположения.

Шашки наголо!

Микрорайон Эдальго – самостоятельный анклав Новой Москвы, застроенный современными и красивыми домами с обустроенными внутренними дворами без автомобилей, детскими и спортивными площадками и прочими удобствами уровня XXI века. Рядом – липовый парк с водоплавающей пернатой живностью. Бабушки с уютными внучатами, щебечущие мамы с нарядными детишками и т.д. В общем, все как в лубочных рекламных телероликах, но только в реальной жизни.

Признаться, когда Сергей Собянин объявил о мега-проекте «Новая Москва», автор был в числе скептиков: Лужков тоже заявлял о многом, но в результате исполнился похоже лишь их семейный проект: супруга мэра Батурина стала-таки миллиардершей. Собянину удалось, казалось бы, несбыточное: сломать московскую традицию много обещать и ничего в результате не исполнять.

Тем более стало неожиданностью обращение в редакцию жителей указанного дома помочь отыскать и наказать затаившегося среди многочисленных собственников квартир вандала, который варварски режет облицовочные панели в кабинах лифта, безжалостно обдирая при этом не только их, но и необходимые по правилам ЖКХ аварийные инструкции, тревожные телефоны и прочую жизненно необходимую информацию. А вот это уже не шутка, или озорство чьего-то социально – недозревшего дитяти, но прямое нарушение ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкции: либо штраф в 40 000 руб., либо «руки за спину» аж на два года! Пустяк? Не совсем…

Оставим пока за кадром гневные эмоции жильцов дома, на чье эстетическое миролюбие и деньги покусился (или покусилась) неизвестная особь (назовем ее обезличенно «оно»), но реальным по закону потерпевшим пока стала управляющая компания «Эксперт сервис», которой теперь и предстоит делать новый косметический ремонт лифта, менять панели, заново крепить инструкции и т.д., не имея при этом никаких гарантий, что новая фурнитура придется по вкусу неведомому «оно». Кстати, ремонт придется делать на те деньги, которые остальные добросовестные собственники регулярно платят по платежкам ЖКХ. С какой стати? И по логике, и по Закону, это должно делать именно вредоносное как вирус ковида «оно». С этими мыслями автор и шагнул в тревожные отсеки УК «Эксперт сервиса».

Шерше ля фамм?

По дороге к обесчещенным управленцам размышлял о характере увиденной резни. Первая мысль: это чьи-то детишки, нанюхавшиеся ароматного «Момента» и бросившиеся с маникюрными ножницами на привидевшихся им в лифте вурдалаков. Не срасталось: детишки даже после популярного в их среде наркотического лакомства не смогли бы дотянуться до самого потолка кабины, откуда неведомое «оно», судя по характеру порезов, и начинало акцию либо возмездия, либо банального хулиганства.

Может, «оно» - это сатанински – мрачный от хронического похмелья и безденежья представитель «сильного пола»? Тоже не бьется: мужики, по статистике аналогичных происшествий мстят более прямолинейно: они как деревенские коты просто превращают лифты в подобие солдатского сортира. Но кто же тогда? Слушаем сотрудницу УК Анастасию Ватуеву:

- В августе мы по плану косметического ремонта заменили облицовочную пленку в лифтах на новую. В то же день мне позвонила разгневанная жительница дома с дворянской фамилией Любовь В., которой не понравился рисунок новой облицовки. Весьма ультимативно велела… либо снова наклеить ту пленку, которая была при сдаче дома (где ее взять, дому уже 10 лет? – А.В.), либо просто ободрать все до металла?! В противном случае, сказала она, «этой пленки все равно не будет». В тот же день пленку варварски ободрали неизвестные пока нам вандалы. Уничтожены и все информационные табло для жителей. Это уже ЧП.

А если завтра их сиятельству захочется видеть в лифте подлинник «Моны Лизы» великого Леонардо? Что, грабить Лувр? Ведь на то, чтобы купить даже копию этого шедевра ни у «Эксперт сервиса», ни у мэрии в целом денег не хватит. Да и с какой стати? Мало ли кто чего хочет? Например, уверен, что управленцы мечтают, чтобы жиличка оставила их в покое. Кстати, никто из остальных жильцов неудовольствия не высказывает. Лишь возмущаются вандализмом.

В подтверждение сказанного Анастасия Ватуева достала распечатки некоторых посланий эстетически-неугомонной жительницы. Цитируем:

- … В пассажирском лифте наклеивается (криво и косо) туалетная «дешманская» пленка…

- … Не выкручивайтесь! Вы уже получили указание от потенциального Совета дома заменить панель на исходную дизайнерскую или оставить металлическую… (кто-нибудь видел металлическую пленку? – А.Н.)

-…Анастасия, … убирайте немедленно эту пленку туалетную из лифта, ее уже ободрали! (интересно, кто? – авт.) … Лучше ничего, чем это гавнище! Если вам нравится, лепите у себя дома, желательно руками тех же сотрудников рукожопых! и т.д.

Орфографию и стилистику профессионально осведомленной о внутренней отделке российских туалетов жалобщицы оставляем специально: совершенно очевидно, что их сиятельство Смольного института благородных девиц не заканчивало. Похоже, что и слова «вежливость», «культура», «уважение» и проч., даме тоже неведомы, как и знание статей УК. А зря.

Кстати, про мифический «потенциальный Совет дома», на который г-жа В. все же нахраписто уповает. Цитируем ответ из УК

«Эксперт сервис».

-«В ответ на ваш запрос о наличии Совета дома по адресу: мкр. Эдальго, д.7 сообщаем, что в настоящее время Совет дома по указанному адресу не избран». Как говорил гаер Коровьев в «Мастере и Маргарите»: «Господин соврамши!» Или госпожа?

Ко всему, этот локальный случай снова поднял извечную российскую проблему подъездного вандализма. Нам кажется, что вопрос нуждается уже в тщательном изучении вновь избранными депутатами не только московской, но и Государственной думы.

Они ведь в свои квартиры тоже на лифтах поднимаются…



От редакции.

На сегодняшний день вопрос о вандализме в доме №7 по указанному адресу остается как бы открытым. Жильцы и сотрудники «Эксперт серсиса» живут в тревожном ожидании очередных актов бесчинства и варварства от неизвестного «оно» или новых нецензурных указаний от г-жи В.

Просим считать этот материал официальным обращением в ОВД «Коммунарский» и лично к ВРИО его начальника Тургеневу Андрею Игоревичу с просьбой провести тщательную проверку приведенных фактов и установить неведомого пока всем вандала. Что-то подсказывает нам, что профессионалам, тем более – участковому, сделать это будет несложно.

P.S.

Пока готовился материал, как бы неведомое «оно» окончательно изрезало и ободрало спорную пленку. В УК подсчитывают убытки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости