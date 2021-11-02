Синоптики разъясняют происхождение необычного московского тумана​

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2 ноября 2021, 13:06 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Сегодня в столице России можно наблюдать поистине необычное явление. Город в буквальном смысле окутан туманом.

В соцсетях уже появляются панические настроения и соответствующие комментарии. Пользователи предполагают, что загадочная дымка вызвана руками человека. Некоторые утверждали, что чувствовали сильный запах гари. Из-за непрекращающегося тумана были отменены многие авиарейсы. На улицах стало трудно различить, что именно находится впереди. Однако власти и представители Гидрометцентра успокаивают россиян, и утверждают, что в этом деле нет никаких антропогенных факторов. Возникший туман – типичное природное явление, которого не стоит опасаться.

«Это совершенно естественное природное явление»,- заявляет господин Вильфанд из Гидрометцентра, «Такое очень часто бывает при антициклональной погоде». Также он сообщил, что завтра и в остальные дни туман едва ли появится снова. Евгений Тишковец, ещё один известный метеоролог страны, рассказал, что процесс образования дымки так же связан с малооблачной погодой. В тёмное время суток, по его словам, происходит сильное радиационное выхолаживание приземного воздуха. Земля, при этом, отдаёт тепло. И при охлаждении воздуха в условиях безветрия образуется настоящий «туманный коктейль».

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