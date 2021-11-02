Некоторые артефакты намекают на неразумность теории Дарвина

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2 ноября 2021, 12:56 Александр Крохмаль, Журналист

Вы когда-нибудь задумывались о том, как именно появилось человечество? Без сомнения, теория Дарвина гласит нам, что наши предки зародились в Африке и были похожи на обезьян. К тому же существует полно гипотез по поводу всяких миграций людей, то на запад, то на восток, а то и на юг, как в случае с предками индейцев. Однако некоторые артефакты, признанные наукой, неуместными, говорят об обратном. Из этого следует вывод, что теория Дарвина – это всего лишь общепринятая теория, которую поддержала наука. Но что, если всё совсем не так? Что, если современная наука ошибается? Школьные учебники учат нас определённым правилам и «догмам», но многое из этого может быть ошибочным.

Возьмём, хотя бы карту Пири Рейса. Для начала немного о самом составителе карты: это был успешный флотоводец и военачальник Османской империи. Полное его имя – Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи-Мехмед. В 17 лет он уже участвовал в осаде Малаги. В 1599 году сражался вместе с остальными османскими моряками против венецианцев у Лепантов (совр.Навпакт). Однако в Турции он известен не только, как военачальник, но и прекрасный картограф. Именно он является составителем одной из самых необычных карт в истории человечества. Карта Пири Рейса признана едва ли не псевдонаучным объектом. Учёные из сторонников теории Дарвина всеми силами пытаются объяснить невозможность существования некоторых деталей. Но всё же это у них получается крайне неэффективно.

Среди турецких учёных многие признают правдивость доказательств существования на карте Пири Рейса ранее неизвестных материков. И сразу же задаётся вопрос, а были ли они неизвестны человечеству? Карта отображает вполне детально побережья Южной и Северной Америк, а также отчётливо указывает на существование Антарктиды близ Южного полюса. Такое впечатление, что Пири Рейс заимствовал нечто из картографии века 19-го или хотя бы конца 18-го столетия, когда многие области Земли уже были исследованы. Откуда военачальник знал об Антарктиде, и откуда же он выискал информацию о побережьях Южной Америки, особенно об областях восточной Патагонии? Карта Пири Рейса была создана в 1513 году, ещё за несколько лет до похода Кортеса и кругосветного путешествия Магеллана.

Сам военачальник утверждал, что брал материал из средневековых источников, а ещё использовал исследования Колумба. Но задаётся вопрос, каким же образом он узнал о южном побережье Южной Америки и о существовании Антарктиды? Пири Рейс и на это имел достойный ответ. Он заявлял, что его карта является компилятивной работой. По его словам, были использованы материалы не только средневековых картографов, но и античных. Некоторые элементы были заимствованы из древних карт времён Александра Македонского. При этом, стоит отметить, что Антарктида на карте Пири Рейса изображена абсолютно свободной ото льда. А ведь по современным представлениям, континент заледенел аж несколько миллионов лет назад. Возраст человеческого же вида, согласно сведениям учёных, не превышает сотен тысяч лет.

Так какие же именно источники использовал Пири Рейс? И откуда у него такая необычная информация? Возможно, эти вопросы никогда не получат ответов. Но самое интересное здесь другое – где же сейчас находятся те самые «древние карты времён Александра Македонского». О том же самом заявлял и другой известный картограф, фламандец Меркатор. Только он изображал на своей карте мира вовсе не Антарктиду, а Арктиду, таинственный материк, разделённый на четыре части большими реками. Меркатор так же, как и Пири Рейс, утверждал, что использовал материалы времён Александра, а то и более древние источники. Получается, что мы ничего не знаем об истории не только своей планеты, но и своей же людской цивилизации.

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