Мамыкins.tv: о заказных убийствах и «беспределе» власти в Латвии

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2 ноября 2021, 12:25 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Андрей Мамыкин

Если честно, то именно эта передача Андрея Мамыкина меня просто сразила: его герой Янис Риезниекс настолько откровенно рассказывает зрителям то, что сейчас происходит в Латвии, что просто… нет слов!



По первой профессии Янис Риезниекс – следователь. В числе прочего расследовал хищения в особо крупных размерах средств из европейских фондов. Когда уперся в потолок полномочий своего руководства, то пошел в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией к тогдашнему руководству в лице Юты Стрике и Юриса Юраша. Пришел к ним, дал все документы, рассказал и стал ждать, когда главное антикоррупционное ведомство страны выведет на чистую воду коррупционеров из правительства. И получил через два месяца увольнительную… себе.



С юности герой программы Андрея Мамыкина интересовался астрологией: сейчас, как говорит Янис Риезниекс, вернулся цикл 30-летней давности, лихие 90-е: заказные убийства, отсутствие закона, беспредел власти и страх, в котором пребывает народ.



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