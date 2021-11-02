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В столичном транспорте 1,5 тыс контролеров следят за соблюдением масочного режима

, 11:44

В столичном транспорте 1,5 тыс контролеров следят за соблюдением масочного режима
Фото: сайт мэра и правительства Москвы, Юлия Иванко

Более 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте выявили в Москве в октябре
 2021 года. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«В октябре мы зафиксировали более 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы», - рассказал Султанов.

Он отметил, что контроль масочного режима осуществляется ежедневно, а в объявленные нерабочими дни за его соблюдением в московском транспорте следят не менее 1,5 тыс. контролеров.

По его словам, в сентябре «Организатор перевозок» выявил 40 тыс. нарушителей масочного режима в транспорте столицы.

Султанов напомнил, что штраф за отсутствие маски составляет 5 тыс. руб.

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