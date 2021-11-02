Андрей Бочкарёв: Запуск Большой кольцевой линии метро разгрузит центр города на четверть

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2 ноября 2021, 11:31

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что запуск Большой кольцевой линии метро позволит изменить маршруты движения людей и вывести из центра столицы потоки транзитных пассажиров.



«С вводом Большой кольцевой линии метро мы рассчитываем, что центр разгрузится минимум на 25% за счет транзитных пассажиров, которым нужно попасть в другие районы города», – сказал Андрей Бочкарёв.



Он пояснил, что благодаря новому кольцу подземки у москвичей и гостей столицы появится больший выбор маршрутов передвижения по городу. Это приведет к снижению загруженности линий и сокращению времени, необходимого на дорогу.



Андрей Бочкарев подчеркнул, что в этом году планируется самый большой одномоментный ввод в истории Московского метрополитена – десяти станций Большой кольцевой линии.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает управляющей компанией по строительству новых линий и станций московского метрополитена) Юрий Кравцов отметил, что запуск участка БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской» улучшит транспортное сообщение целого ряда районов запада, юго-запада и юга столицы. Открытие одного только южного участка повысит транспортную доступность Проспекта Вернадского, Обручевского, Коньково, Черёмушек и Зюзино. Население этих районов превышает полмиллиона человек.



«Руководство города поставило перед нами задачу – завершить строительство самого масштабного проекта отечественного метростроения – Большую кольцевую линию московского метро, в 2022 году, на год раньше запланированного первоначально срока. И холдинг готов реализовать этот важнейший для города транспортный проект благодаря наработанному опыту и высоким компетенциям специалистов холдинга, а также применению самых передовых технологий проектирования и строительства, включая информационное моделирование», – подчеркнул глава инжинирингового холдинга.





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