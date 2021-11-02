Зачем в Волгограде ковикулы

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2 ноября 2021, 11:21 Софья СОРОКА

Оставшийся в городе и регионе бизнес – крупный, средний, малый – работает

Текущая неделя в Волгоградской области проходит в режиме ковикул. Это новое словечко, вместившее в себя весь абсурд ситуации, сочетающей тревожное состояние по поводу опасной заразы и расслабуху по случаю нерабочих дней.

Впрочем, не работают в Волгограде разве что бюджетники и те, кто попал под «строгий» запрет санитарного врача Ольги Зубаревой и исполняющего её волю и одновременно обязанности губернатора Евгения Харичкина, заместителя главы региональной администрации. Он традиционно подписывает ковидоограничительные постановления.

Оставшийся в городе и регионе бизнес – крупный, средний, малый работает, по возможности отправив часть персонала на удалёнку.

Зачем введена неделя ковикул? По мыслям региональных властей, чтобы прервать цепочку заражений ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, в частности. Именно поэтому в рестораны и кафе с 23-00 до 6-00 нельзя, а в остальное время можно. Видимо, по логике вводивших ограничения, ковид, как и вампиры, выходит на охоту от заката до рассвета, а с восходом солнца теряет свои коварные свойства. В бассейн и баню нельзя, а в финтес-центр можно. В кинотеатр, концертный зал и цирк – нельзя, а в театр и музей при 50% наполняемости можно. Вы ещё ищете логику в действиях ограничителей? Перестаньте немедленно, иначе сами сойдете с ума.

Волгоградцы, у которых ещё остались деньги, разъехались и разлетелись на введенные ковикулы от Сочи до Хургады – это разрешено. Переопыление вирусами и сезонная вспышка ОРВИ происходит только, когда граждане возвращаются с летнего отдыха, а после ковикул нет?

И, конечно же, власти считают, что ввели каникулы для того, чтобы сходил привиться тот, кто ещё не прошел вакцинацию. Это раньше в СМИ хвалились миллионным жителем, родившимся в Волгограде. Сегодняшний тренд – миллионных привитый. Им в регионе объявили предпринимателя Карена Григоряна. 62-летний волгоградец, почитаемый, как некогда передовик Алексей Стаханов, радостно дал комментарий: «У нас население в регионе где-то 2,5 миллиона человек? Значит, мы уже близко к экватору. Как только основная часть волгоградцев вакцинируется, мы перестанем бояться ковида».

Губернатор Андрей Бочаров, не подписавший ни одного антиковидного постановления, ещё неделю назад во время визита в прививочный форпост – музей «Россия – моя история» устно поставил четкую задачу - ещё не менее 650 тысяч жителей Волгоградской области должны вакцинироваться от коронавируса: «Мы видим активную вакцинацию жителей, но этого, конечно, недостаточно. Важно не только сохранить, но и увеличить темпы, чтобы выполнить задачу по созданию на территории Волгоградской области коллективного иммунитета». Все прививочные пункты в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября открыты. К тому же, в центре на базе музея можно в один день сделать прививки от коронавируса и от гриппа.

В регионе прекрасно поставлена вакцинация и абсолютно провалена первичная помощь – поликлиники переполнены страдальцами с признаками ОРВИ. Чтобы попасть на прием к врачу надо в чихающей очереди отсидеть от 3 до 7 часов, чтобы получить результат ПЦР-теста – ждать 3-7 дней. Так о чём же и ком же на самом деле заботятся власти?

Что у нас тут не Испания, напомнил Камышинский городской суд Волгоградской области. Он оставил без удовлетворения коллективный иск работников ООО «Камышинтеплоэнерго» об оспаривании приказов об отстранении от работы в связи с отказом прохождения некоторыми сотрудниками вакцинации. Кто не в курсе, правительство Испании согласилось возвратить гражданам все штрафы, наложенные за нарушения карантинных мер, принятых властями весной прошлого года. Судьи Конституционный суда Испании постановили, что для ограничения прав граждан необходимо было объявлять режим чрезвычайного положения.

Впрочем, кто знает, какие решения будут выносить суды через год. По крайней мере, на это надеются возникающие общественные объединения. Одно из таких объединений, назвавшее себя Советом граждан, обратилось в конце прошлой недели в областную прокуратуру с требованием отменить QR-коды и введённые антикоронавирусные ограничения. По их мнению, эти меры разделяют людей по признаку «вакцинированности», а также ущемляют права и свободу граждан. А там и до сегрегации один шаг.

У нас введены специальные пропуска, организованы карательные проверки, но режима ЧС или ЧП нет. Хотя, как в том анекдоте, пора уже определиться. Или у нас пандемия или каникулы.

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