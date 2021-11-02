Депутатам волгоградской облдумы задали вопрос кота Матроскина

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2 ноября 2021, 11:10

Фото сеть Интернет

Наших депутатов называют «народными избранниками» разве что по привычке. Ведь давно уже понятно, что избирает их не народ. Но вот их содержание народ оплачивает – на функционирование представительного органа региональной власти, например, из бюджета уходит почти три сотни миллионов рублей в год. На зарплату, поездки, аренду помещений, связь и даже елочные игрушки. Последние факты закупок на сайте госзаказов вновь заставили усомниться в целесообразности трат на депутатов и задаться вопросом кота Матроскина: а чей-то мы их кормим, может быть, пусть пользу приносят?

Едва успел перебраться Андрей Гимбатов в кресло депутата Госдумы, как в Волгограде всплыл факт удачной коммерческой деятельности его жены. По информации телеграм-канала «Кот «Иваныч» Светлана Гимбатова два года подряд сдавала в аренду офис областной думе. Регпарламент объявил закупку, и у единственного поставщика, заявившегося на лот, арендовал помещение для приемной депутата облдумы от ЛДПР Александра Кузьмина. За девять месяцев 2019 года 20 квадратных метров в здании бизнес-центра «Университетский» в Советском районе заплачено 119 тысяч рублей. В 2020 году облдума взяла у Светланы Гимбатовой это же помещение на полгода за 95 тысяч рублей. Известно притом, что у депутата Александра Кузьмина есть ещё одна приемная в Центральном районе.

Закупка на оказание услуг сотовой связи для органов исполнительной власти региона заявлена на сайте госзаказов недавно. Победитель должен будет обслуживать 450 сим-карт, а также иметь возможность предоставить дополнительно ещё 100 сим-карт. Зоны предоставления услуг должны включать Волгоград, Волгоградскую область, территорию России и иностранных государств. Сеть сотовой связи исполнителя так же должна обеспечить оказание услуг по сим-картам, числящимся в Волгограде, Волгоградской области, Брянске и в Москве. А ещё возможность пользоваться услугами других сетей радиотелефонной связи в России и за рубежом. На связь областных депутатов из бюджета Волгоградской области выделено почти 6,4 миллиона рублей.

Позаботился аппарат регионального парламента и о предстоящем празднике. Это у граждан на носу ковикулы и день четвертого ноября, а депутаты уже готовятся к новому году, объявив две закупки на елочные игрушки. Начальная цена лота на 100 елочных шаров синего цвета – 37 тысяч рублей, а 125 комплектов из трех стеклянных шаров – ещё 430 тысячи рублей.

Вроде, мелочи, а неприятно. Ведь из них, в том числе, складываются годовые суммы, перечисляемые из областного бюджета. В 2019-м на региональный парламент потрачено 262,7 миллионов рублей. В 2020-м - 295,8 миллионов. А польза где? За такие деньги можно и поработать, а не только звания почетных граждан раздавать.

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