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Депутатам волгоградской облдумы задали вопрос кота Матроскина

, 11:10

Депутатам волгоградской облдумы задали вопрос кота Матроскина
Фото сеть Интернет

Наших депутатов называют «народными избранниками» разве что по привычке. Ведь давно уже понятно, что избирает их не народ. Но вот их содержание народ оплачивает – на функционирование представительного органа региональной власти, например, из бюджета уходит почти три сотни миллионов рублей в год. На зарплату, поездки, аренду помещений, связь и даже елочные игрушки. Последние факты закупок на сайте госзаказов вновь заставили усомниться в целесообразности трат на депутатов и задаться вопросом кота Матроскина: а чей-то мы их кормим, может быть, пусть пользу приносят?

Едва успел перебраться Андрей Гимбатов в кресло депутата Госдумы, как в Волгограде всплыл факт удачной коммерческой деятельности его жены. По информации телеграм-канала «Кот «Иваныч» Светлана Гимбатова два года подряд сдавала в аренду офис областной думе. Регпарламент объявил закупку, и у единственного поставщика, заявившегося на лот, арендовал помещение для приемной депутата облдумы от ЛДПР Александра Кузьмина. За девять месяцев 2019 года 20 квадратных метров в здании бизнес-центра «Университетский» в Советском районе заплачено 119 тысяч рублей. В 2020 году облдума взяла у Светланы Гимбатовой это же помещение на полгода за 95 тысяч рублей. Известно притом, что у депутата Александра Кузьмина есть ещё одна приемная в Центральном районе.

Закупка на оказание услуг сотовой связи для органов исполнительной власти региона заявлена на сайте госзаказов недавно. Победитель должен будет обслуживать 450 сим-карт, а также иметь возможность предоставить дополнительно ещё 100 сим-карт. Зоны предоставления услуг должны включать Волгоград, Волгоградскую область, территорию России и иностранных государств. Сеть сотовой связи исполнителя так же должна обеспечить оказание услуг по сим-картам, числящимся в Волгограде, Волгоградской области, Брянске и в Москве. А ещё возможность пользоваться услугами других сетей радиотелефонной связи в России и за рубежом. На связь областных депутатов из бюджета Волгоградской области выделено почти 6,4 миллиона рублей.

Позаботился аппарат регионального парламента и о предстоящем празднике. Это у граждан на носу ковикулы и день четвертого ноября, а депутаты уже готовятся к новому году, объявив две закупки на елочные игрушки. Начальная цена лота на 100 елочных шаров синего цвета – 37 тысяч рублей, а 125 комплектов из трех стеклянных шаров – ещё 430 тысячи рублей.

Вроде, мелочи, а неприятно. Ведь из них, в том числе, складываются годовые суммы, перечисляемые из областного бюджета. В 2019-м на региональный парламент потрачено 262,7 миллионов рублей. В 2020-м - 295,8 миллионов. А польза где? За такие деньги можно и поработать, а не только звания почетных граждан раздавать.

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