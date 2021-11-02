Актрисе Екатерине Дубакиной исполняется 36 лет

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2 ноября 2021, 10:01 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса и певица Екатерина Дубакина. Ей исполняется 36 лет.

Екатерина Александровна Дубакина родилась 2 ноября 1989 в Севастополе. С первого по седьмой класс она училась в колледже музыкально-театрального искусства, также занималась в школе при Третьяковской галерее. Кроме того, девочка окончила музыкальную школу имени Гайдна по классу фортепиано. В 2004 году она занималась в театральной школе и поступила в Российскую Академию театрального искусства на факультет режиссуры.

В 2010 году Екатерина была принята в труппу Московского театра на Малой Бронной.

В театре она сыграла в таких постановках, как: «Буря», «Аркадия» и «Самоубийцы».

Кроме того, актриса снялась во многих фильмах. У девушки были роли в фильме «Думай, как женщина» и «Красивая жизнь».

Больше всего Дубакина известна по роли в сериале «Моя прекрасная няня».

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