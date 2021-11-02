Актрисе Елене Захаровой исполнилось 46 лет

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2 ноября 2021, 09:24 Наталья Полянская

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Сегодня свой день рождения отмечает российская актриса театра и кино Елена Захарова. Ей исполняется 46 лет.

С шести лет девочка танцевала в эстрадно-хореографическом ансамбле «Буратино». А через два года она стала заниматься классическим балетом. После школы девушка поступила в Щукинское училище. На втором курсе она сыграла роль в фильме «Приют комедиантов». В 1997 году Елена окончила училище и была принята в Театр Луны.

В 2005 году она участвовала в реалити-шоу «Империя». Также актриса снималась в сериале «Кадетство», на роль в этом сериале её утвердили без проб.

Сейчас Елена Захарова продолжает активно сниматься в кино и сериалах.

Елена снялась в таких фильмах, как: «Остановка», «Медики» и «Сваха». Захарова принимала участие в таких телешоу, как: «Звезды на льду» и «Танцы со звездами».

В 2010 году она вышла замуж за Сергея Мамотова. Через год у них родилась дочь, прожив восемь месяцев девочка умерла от вирусной инфекции. После чего пара сразу распалась.

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