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2 ноября 2021, 10:00 Егор Кагарлинский

Мы давно привыкли, что слова чиновников расходятся с их делами. Примеры этому порой анекдотичны.

Особенно много случаев, когда с виду ответственные заявления и важные обещания, по факту, являются набором пустых фраз.

В Екатеринбурге жители района Краснолесья уже третий год с переменным успехом борются за спасение «Берёзовой рощи» — леса на западе города. Противостоят они компании «Атомстройкомплекс» и лично ее владельцу Валерию Ананьеву, который задумал построить здесь свой очередной жилкомплекс из стекла и бетона.

«Березовая роща» является местом произрастания краснокнижных видов растений. Минприроды уже направило официальное обращение в мэрию Екатеринбурга с просьбой «оказать содействие в сохранении данного объекта», предложив придать лесопарку статус особо охраняемой природной территории областного значения (ООПТ). Ученые полностью на стороне горожан.



И закон тоже на стороне защитников «Березовой рощи», которые в судах оспаривали Правила землепользования и застройки. Согласно этому документу, кадастровый участок на улице Институтская, на котором находится лес, ранее был включен в территориальные зоны, позволяющие вести строительство. Только вот Градостроительный регламент противоречит Генплану Екатеринбурга, который имеет большую юридическую силу. Местные органы самоуправления не могли самостоятельно изменить границы участка. Все это подтвердил апелляционный суд в Санкт-Петербурге, отменив решение нижестоящей инстанции Свердловского облсуда (разрешившего вырубку). Такой результат Ананьева, конечно, устроить не мог. И тут в ситуацию вмешалось госведомство, заняв сторону олигарха.

Оператор «ДОМ.РФ», являясь распорядителем участка, оспорил запрет на вырубку Березовой рощи. Корпорация подала в Верховный суд жалобу на решение петербургского Апелляционного суда. Юристы «Атомстройкомплекса» эту жалобу охотно поддержали. В итоге Верховный суд с подачи «ДОМ.РФ» направил дело о застройке леса на новое рассмотрение.



В сентябре гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) указал на низкое качество городской среды в России. Среди ключевых проблем он выделил плохую экологию. В своем выступлении он ссылался на некий Индекс качества городской среды. Данная методика была разработан Минстроем России и компанией «Дом.РФ».

Подшефные Мутко оценивают городскую среду по 36 индикаторам, в числе которых благоустройство, состояние общественного транспорта, безопасность дорог, качество общественных пространств и наличие зеленых зон.

«Мы с Минстроем постоянно проводим работу и видим, что из 1118 городов порядка 70% не соответствуют критериям индекса качества городской среды. Это и дороги, и транспорт, и экология, и доступность инфраструктуры, и так далее», — сказал глава «Дом.РФ» с трибуны ВЭФ. Хочется отметить пассаж Мутко про «постоянно проводим работу и видим».

За непонятными «индикаторами» аналитики «Дом.РФ» упустили один простой, но существенный момент – мнение горожан. Комфортная городская среда – это ведь для них?

Березовая роща – любимое место отдыха тысяч екатеринбуржцев. И Мутко об этом должно быть известно. По крайней мере, в его бытность вице-премьером России жители Краснолесья направляли ему специальное обращение.



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Подчиненные Мутко в ситуации с «Берёзовой рощей», сродни взяточникам, отвечающим за борьбу с коррупцией. Напускная «забота» о природе и правах человека на благоприятную окружающую среду не соотносится с реальными делами «Дом.РФ», представители которого поощряют вырубку полувекового, возобновляемого леса в Екатеринбурге.

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