Некоторые туристы в Сочи возмущены требованием везде предъявлять QR-код и паспорт
1 ноября 2021, 20:26 Анастасия Иванова
Россияне отдохнули в Сочи в «ковидную» неделю и рассказали о ситуации с ограничениями на курорте.
По словам туристов, с наступлением нерабочих дней на дверях практически всех мест общественного питания в Сочи и Адлере появились объявления о том, что для входа необходимо иметь при себе QR-код.
Также администраторы или официанты заведений проверяют у посетителей паспорта, чем недовольны туристы. «Есть же у меня код, я вакцинировалась. Не украла же я смартфон. Этот мой, вот посмотрите — личный кабинет на "Госуслугах". А паспорт никогда с собой не ношу. Это беспредел какой-то», — возмутилась одна из собеседниц портала.
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