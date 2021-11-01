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Некоторые туристы в Сочи возмущены требованием везде предъявлять QR-код и паспорт

, 20:26

Некоторые туристы в Сочи возмущены требованием везде предъявлять QR-код и паспорт

Россияне отдохнули в Сочи в «ковидную» неделю и рассказали о ситуации с ограничениями на курорте.

По словам туристов, с наступлением нерабочих дней на дверях практически всех мест общественного питания в Сочи и Адлере появились объявления о том, что для входа необходимо иметь при себе QR-код.

Также администраторы или официанты заведений проверяют у посетителей паспорта, чем недовольны туристы. «Есть же у меня код, я вакцинировалась. Не украла же я смартфон. Этот мой, вот посмотрите — личный кабинет на "Госуслугах". А паспорт никогда с собой не ношу. Это беспредел какой-то», — возмутилась одна из собеседниц портала.

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