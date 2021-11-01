Латвия: новый гей-парад и достижение национальных вооруженных сил страны

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1 ноября 2021, 20:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Согласитесь, интересно, а главное-познавательно, что пишут, например, латвийские СМИ сами о себе. Оказывается, в Латвии готовится новый и грандиозный гей-парад, а латвийские войска ворвались в сотню сильнейших армий мира.

Понятно, что армии России осталось только «трепетать»: национальные вооруженные силы Латвии заняли 97-е место в мировом топе вооруженных сил нашей планеты. Всего в него вошли 140 стран.

Да, об этом пишут латвийские СМИ. Вот уже 15 лет сайт Global Firepower пристально следит за армиями стран мира. Разумеется, чтобы определить какая армия самая сильная в мире, эксперты сайта используют свои критерии… А их штук 50!

Как оказалось, что в сильнейшую тройку вошли армия США, Китая и России.

Но и Прибалтика «вырвалась» в сильнейшие: совершенно неважно, что 97 место.

По информации латвийских СМИ, местная армия имеет 4 военных вертолета, 410 единиц бронетехники, 45 самоходных установок и 10 артиллерийских орудий, а ВМФ страны включает 18 кораблей-патрульные катера и тральщики. На активной военной службе в Латвии состоят 5, 3 тысяч солдат, а 16 тысяч числятся в запасе.

Простите, я не понимаю по каким критериям «раздавались» места, но знаю точно, что на вооружение с налогоплательщиков дерут «за троих», а по данным латвийских СМИ – 4 вертолета… Да и речи постоянные, что Россия нападает! Пожалуйста, объясните мне неразумной, а как Латвия собирается «отбиваться» от России? Чем? Я так понимаю, что по старинке – дедовскими навозными вилами… Уж, простите, неразумную…

Зато с гей-парадом в Латвии все ок! Он будет в следующем году еще грандиознее и краше. На днях было принято решение, что теперь каждый год будет в Латвии проходить гей-парад и он будет проводиться не один день, а неделю! Более того, уже к июню 2022 года Сейм Латвии должен легализовать однополые браки!

Я так понимаю, что при такой защите и радуге, Латвия теперь заживет!

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