Сын премьер-министра Латвии является «поклонником» гимна СССР

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1 ноября 2021, 19:57 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Чудны дела твои, Господи! «Кто бы мог подумать, что сын американского премьера Латвии г-на Кариньша является «поклонником» гимна СССР, а также серпа и молото», - заявил возмущенный пользователь социальных сетей…

А все дело в том, что сын премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша разместил в социальных сетях видео с тыквой, на которой вырезан серп и молот, а фоном играет гимн СССР! Разумеется, на русском языке! Видимо, так Кариньш-младший решил отметить Хэллоуин.

Понятно, что каждый человек имеет право самовыражаться, вот только символика СССР в Латвии запрещена!

Что хотел своими действиями показать сын премьера Латвии?

Пользователи социальных сетей высказали свои мнения:

«Скорее всего, сынок хотел показать, что Хэллоуин и СССР – один «источник»…типа «сатана»

«Это увлечение коммунистическими идеями и символикой?»

«В Латвии пропаганда символики СССР запрещена. Сколько сынок Кариньша получит? Какое наказание?»

«Эти детки сейчас с тыквами носятся, а потом будут нас пинать!»

«Никогда Кариньш-старший не был так близко к провалу! Все ясно… Кариньш, Путин, Шойгу….»

Лично меня интересует вопрос: что почувствовал премьер Латвии, когда увидел «творение» сына? Поди, родимчик разбил…

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