Челябинцы с QR-кодом предлагают антиваксерам свои услуги

На сайтах бесплатных объявлений появилось несколько предложений.
О новом способе подзаработать пишет сайт «Челябинск Сегодня». Привитые горожане предлагают непривитым свои услуги на сайтах бесплатных объявлений.
Так как на текущей неделе без QR-кодов не пускают в крупные торговые комплексы, нашлись те, кто готов за небольшую плату сходить в необходимый магазин. Минимальная такса – 300 рублей. Уточняется, что цена может возрастать в зависимости от сложности задания и потраченного времени. Люди готовы выехать в любой район.
Кстати, губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что нерабочая неделя может быть продлена, если ситуация с заболеваемостью не станет лучше.
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