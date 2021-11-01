Челябинцы с QR-кодом предлагают антиваксерам свои услуги

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2021, 18:14 Анна Семенова Источник: https://cheltoday.ru/

Привился - можешь заработать на этом. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

На сайтах бесплатных объявлений появилось несколько предложений.

О новом способе подзаработать пишет сайт «Челябинск Сегодня». Привитые горожане предлагают непривитым свои услуги на сайтах бесплатных объявлений.

Так как на текущей неделе без QR-кодов не пускают в крупные торговые комплексы, нашлись те, кто готов за небольшую плату сходить в необходимый магазин. Минимальная такса – 300 рублей. Уточняется, что цена может возрастать в зависимости от сложности задания и потраченного времени. Люди готовы выехать в любой район.

Кстати, губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил, что нерабочая неделя может быть продлена, если ситуация с заболеваемостью не станет лучше.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости