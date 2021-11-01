Составлен рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в Москве

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1 ноября 2021, 18:11 Анастасия Иванова

Больше всего в Москве готовы заплатить специалисту по работе с клиентами в агентстве недвижимости, врачу и экономисту, следует из рейтинга вакансий с самыми высокими зарплатами.



Ведущий специалист по работе с клиентами в агентстве недвижимости в столице может заработать до 550 000 рублей в месяц. Среди требований к соискателю называют высшее образование в области финансов, бизнеса или инженерии и опыт индивидуального предпринимательства. Кроме того, кандидату необходимо пройти тестирование на предрасположенность к профессии.



Врачу-терапевту на строительном объекте предлагают заработок в размере 457 000 рублей. Однако соискателя ждет необычный режим работы — трехмесячная вахта с перелетом из Москвы. Кандидат должен иметь опыт не менее шести лет, обладать навыком аускультации легких и знать основные патологические изменения. Питание, проживание, перелет и спецодежда сотрудника обеспечиваются за счет работодателя.



В финансово-инвестиционную компанию приглашают экономиста планово-экономического отдела с зарплатой 350 000 рублей в месяц. В обязанности сотрудника будет входить разработка финансовых моделей, оценка инвестиционных проектов, ведение деловой переписки и участие в согласованиях. Аналогичный доход — до 340 000 рублей — может себе обеспечить также PHP-разработчик с опытом не менее пяти лет. Компания, разместившая вакансию, предлагает возможность удаленной работы и спецпредложения от партнеров экосистемы Сбера.

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