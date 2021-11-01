Названы плюсы и минусы синтетического материала

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1 ноября 2021, 16:28

Фото: pixabay.com

Синтетика – зло? Давайте разбираться. На сегодняшний момент дерматологи нашли одно существенное преимущество хлопка – это гипоаллергенность. Однако, сейчас даже малейшие раздражения на коже от синтетики встречаются редко, особенно, если эта одежда тренировочная.

Поделиться знаниями с сайтом «Подмосковье сегодня» решила скалолаз и альпинист из Звенигорода Алена Шипилова:

"Искусственные ткани стали лучше хлопка отводить влагу от тела и дышать. Я дома люблю ходить во флисе, он тоже синтетический".

Учитывая вес натурального хлопка, который не выводит влагу, альпинисту брать в горы не выгодно. Спортсмены одеваются по принципу «капусты»: чем больше одежды, тем лучше. Синтетика в этом плане легче, а соответственно, и выигрышнее.

В футбольных клубах также х/б ткань уже давно не используется. Хлопок впитывает пот и тяжелеет, что доставляет игроку дискомфорт. К тому же, такая одежда не выдержит частых стирок – быстро растянется и выцветет.

"Сейчас синтетику производят из вторичного пластикового сырья, что снижает нагрузку на планету", - рассказывает чемпионка России по армрестлингу среди студентов-2015 и экоактивистка из Дубны Ирина Манжеева.

Многие синтетические ткани, особенно эластан быстро выгорают на солнце. А одежда из полиамида – это магнит для жировых пятен. Полиамид становится жестким, если его постирать выше 40 градусов. Можно сказать, что синтетика это все-таки не универсальный материал.

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