Волонтеры акции «Мы вместе» помогут южноуральцам из групп риска

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2021, 15:08 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Добровольцы купят и доставят до дома продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также окажут другие виды поддержки.

В Челябинской области возобновлена работа волонтеров в рамках акции «Мы вместе». Проект призван помочь гражданам из групп риска, одиноким пожилым людям или инвалидам, непривитым от COVID-19. Кроме этого, волонтеры будут работать в медицинских организациях, помогать в колл-центрах, вести просветительскую работу по вакцинации, оказывать психологическую поддержку.

Прием заявок на оказание помощи ведется по телефону федеральной горячей линии 8-800-200-34-11, звонок бесплатный. Оператор колл-центра составит список необходимых товаров и предаст информацию региональным координаторам.

Добровольцы уже получают первые заявки: их просят принести продукты, лекарства. Некоторые южноуральцы звонят, чтобы просто поговорить. За выходные на горячую линию поступило 6 заявок из Челябинска и Магнитогорска, они будут отработаны сегодня. Продукты волонтеры приобретут за собственные средства, после получения заявители рассчитаются с добровольцами по чеку.

Организаторы ждут большого количества заявок и заверяют, что все они будут выполнены. «Мы уверены, что это поможет сохранить жизни и здоровье жителей нашего региона», — отметил начальник отдела поддержки молодежных инициатив и развития сотрудничества Главного управления молодежной политики Челябинской области Алексей Хрущев.

Параллельно ведется набор волонтеров. Все, кто хочет безвозмездно помогать, могут оставить заявку на сайте dobro.ru. Кандидаты пройдут обучение. За прошедшие несколько дней на Южном Урале было зарегистрировано 105 потенциальных волонтеров.

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