Оппозиционный депутат Бондаренко больше не сможет приходить на заседания облдумы с мегафоном и плакатами

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1 ноября 2021, 15:01 Источник: ng.ru

Фото: vk.com/bondarenko_blog

В Госдуме, заксобраниях регионов и горсоветах для оппозиционеров ужесточаются нормы и рамки регламентов. В районных центрах отменяют систему выборов мэров и переходят к мажоритарной избирательной системе.



Реакцией на заявления коммунистов о нарушениях в ходе прошедших выборов в Госдуму стало изменение в регламенте гордумы Тамбова. Теперь в разделе «разное» депутаты смогут обсуждать только те темы, которые входят в круг полномочий органов местного самоуправления.



В Саратовской облдуме на прошлой неделе состоялось рекордное по продолжительности заседание, которое затягивали коммунисты. Оно началось утром, а завершилось поздно ночью. Это случилось потому, что большинство пробивало и в итоге продвинуло закон о штрафах за вход в здание облдумы и любые помещения, где проводятся заседания как ее самой, так и ее различных органов, «с плакатами, транспарантами, иными средствами наглядной агитации, мегафонами, иными звукоусиливающими и звуковоспроизводящими устройствами». Закон, конечно же, направлен в первую очередь на ограничение деятельности депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко – красного блогера-миллионника.



На том же заседании саратовские представители «Единой России» провели решение о проведении выборов в облдуму 2022 года по преимущественно мажоритарной системе. Число депутатов теперь сократится до 40 человек, только 10 из которых будут идти по партспискам, остальным предстоит избираться по округам.



В Госдуме РФ из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом часть депутатов будет переведена на дистанционное участие в заседаниях. Понятно, что это будут те, у кого нет прививок. А таких депутатов большинство в рядах фракции КПРФ.



Против оппозиционеров предпринимается множество мер: сокращение квоты партсписков, отмена выборов глав райцентров, ограничение свободы высказываний. Критикам власти прямо дается понять, что им нет смысла побеждать на выборах, поскольку в парламентах им развернуться не дадут.





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