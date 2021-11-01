Эксперт рассказал о свойствах и калорийности чая

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1 ноября 2021, 14:42

Фото: pixabay.com

Михаил Гинзбург, диетолог, доктор медицинских наук рассказал «Вечерней Москве» о пользе чая и о том, какой из его видов является самым калорийным.

Чай — это напиток, получаемый завариванием или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. Биомолекулы в чае обладают желчегонным, мочегонным и успокоительным эффектом, как объяснил доктор. Подобными свойствами обладает чай с мятой, чабрецом, душицей, зеленый чай и черный.

Этот напиток не калориен: он не способствует появлению лишних килограммов, а наоборот, помогает расходовать энергию. Эксперт уточнил, что чашка чая содержит всего 25 калорий, что составляет 1% от общей суточной нормы потребления.

Самым калорийным чаем является тот, в который добавляют коровье молоко, остальные варианты напитка способствуют расходу энергии. При этом, чёрный чай с молоком по своим бодрящим свойствам можно сравнить с кофе. Даже напиток, в который добавляют по рецепту 40–60 миллилитров молока с высоким содержанием жиров, по мнению диетолога, не приводит к ожирению.

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