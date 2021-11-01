Психолог Метелина рассказала для чего женатые люди регистрируются на сайте знакомств

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2021, 13:43

фото: pixabay

Психолог Алиса Метелина рассказала Pravda.Ru, почему мужчины и женщины в браке общаются с противоположным полом в Интернете и в чем заключается опасность виртуальных отношений.

Так, по словам психолога, женщины таким образом хотят поднять самооценку и поэтому, когда эмоционально голодная женщина встречает мужчину, который осыпает ее комплиментами и вниманием, она включается в эти отношения и способна даже изменить своему мужу. При этом, женщина не хочет обсуждать это с супругом или психологом.

Со стороны женатого мужчины, который ищет себе отношения на стороне, Метелина считает, что это связано с патриархальными устоями: мужчина может себе позволить иметь любовницу, а вот для женщины это недопустимо. Также, мужчина объясняет свое поведение «полигамностью», то есть формой семейных отношений, для которых характерно наличие у одного человека нескольких официальных любовных партнеров.

Психолог уверена, что мужчин и женщин на регистрацию на сайтах знакомств толкают одинаковые внутрисемейные проблемы. С годами в браке исчезает романтика, партнеры привыкают друг к другу и им не хватает новизны. Реже измены возникают из-за проблем в сексуальном плане.

«В любой паре после конфетно-букетного периода идеализации возникает период обесценивания, разочарований, накопленная усталость друг от друга, раздражение. Это бывает даже у пары, которая идеально друг другу подходит», - считает Алиса Метелина.

Таким образом, желание виртуальных отношений появляется только тогда, когда в семье возникают проблемы и супруги стараются получить это где-то на стороне. При этом, виртуальные отношения представляют более серьезную опасность, чем реальные. Потому что супруг или супруга изменяют не с живым человеком, а идеальным образом, нарисованным в голове. Поэтому, психолог считает такие отношения иллюзорными.

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