Проверки масочного режима в челябинском транспорте станут ежедневными

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1 ноября 2021, 13:06 Анна Семенова

Водители транспорта тоже должны носить маску. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Несмотря на требования, горожане продолжают игнорировать меры безопасности.

В Челябинской области принимаются все меры, чтобы не допустить полного локдауна. Каждый день количество заболевших ковидом все больше, цифры перевалили за 500 человек в сутки. При этом многие отказываются не только делать прививку, но и даже соблюдать элементарные меры безопасности. В общественном транспорте и магазинах не желают носить маску и соблюдать дистанцию.

Сегодня на аппаратном совещании в городской администрации мэр Наталья Котова поручила сделать рейды в трамваях, троллейбусах и автобусах ежедневными.

Также проверки касаются и торгово-развлекательных комплексов. По словам вице-мэра Валерия Смирнова, за выходные ревизоры обошли 412 предприятий и организаций торговли и общепита. 219 посетителей ТРК получили административные протоколы.

Девять протоколов выписали ночным заведениям. Здесь не только игнорировали эпидрежим, продолжая работать после 23 часов, но и не соблюдали санитарные нормы.

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