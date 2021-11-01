В Москве усилили контроль за ношением масок в метро и на транспорте

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1 ноября 2021, 12:44

Фото: pixabay.com

Контроль за соблюдением мер против COVID-19 в нерабочие дни усилен, 99% пассажиров заходят в метро в масках. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.



«Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира. Это касается ежедневной дезинфекции всей инфраструктуры транспортного комплекса и проверок наличия средств индивидуальной защиты. Сейчас число инфицированных коронавирусом растет, и мы призываем придерживаться простых мер безопасности в транспорте, чтобы защитить себя и окружающих. В нерабочие дни мы усиливаем контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров», - сказал Владислав Султанов.



По его словам, 99% пассажиров заходят в метро в масках, однако, уточнил он, некоторые снимают или спускают маски во время поездки.



«Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна. При неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении», - подчеркнул Султанов.



Он напомнил, что штраф за отсутствие маски на общественном транспорте составляет 5 тыс. руб.





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