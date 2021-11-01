Андрей Бочкарёв: Строительство восточного участка БКЛ метро завершено на 55%

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1 ноября 2021, 12:24

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро завершено на 55%.



«Строительство11-километрового восточного участка БКЛ метро, в состав которого войдут станции «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский затон» и «Кленовый бульвар», идет хорошими темпами – на сегодняшний день его общая готовность составляет 55%», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, почти наполовину завершено строительство станции «Печатники» – ее готовность оценивается в 45%.



«На станции почти наполовину завершено возведение основных конструкций – уложено 22 тысячи кубометров бетона, также продолжается возведение внутренних перегородок, строители приступили к архитектурно-отделочным работам», – добавил заместитель мэра столицы.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что на 70% завершен вынос инженерных сетей.



«Почти наполовину выполнены работы по гидроизоляции станции «Печатники». В ноябре планируется начать монтаж инженерных систем. Кроме того, начинается разработка котлована пересадочного узла», – уточнил Юрий Кравцов.



Напомним, что станция БКЛ «Печатники» вместе с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией МЦД-2 войдут в состав ТПУ, который станет одним из крупнейших в столице.





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