Реальный размер пенсий в России сокращается восьмой месяц подряд

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1 ноября 2021, 12:08 Источник: РБК

Супермаркет, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Реальный размер пенсий россиян сократился в сентябре на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат.

Снижение реального размера пенсий происходит на фоне ускоряющейся инфляции, которая приближается к 8%. В сентябре она побила пятилетний рекорд.

Цифры, которые приводятся в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России», говорят о том, что пенсии в реальном выражении «худеют» уже восьмой месяц подряд. Единственным периодом, когда она чуть подросла, был январь. Тогда в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года она увеличилась на 0,4%.

В докладе не учтена единовременная выплата в 10 тыс. руб., которую пенсионеры получили в сентябре по поручению президента Путина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в рамках заседания Российской трехсторонней комиссии уточнила, что проектом бюджета Пенсионного фонда РФ среднегодовой размер по старости неработающих пенсионеров в 2022 году предусмотрен на уровне 18 521 рубля.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в следующем году социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, а страховые – на 5,9%.

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