Россияне набрали кредитов, прибыль «Сбербанка» рекордно растет. Резонансные новости недели

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1 ноября 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Банк Грефа разбогател на триллион



Герман Греф встретился с Владимиром Путиным и рассказал ему о рекордной прибыли «Сбербанка».



«Да, Владимир Владимирович, в этом году, наверное, мы превысим триллион рублей до конца года. В этом смысле этот год, наверное, один из самых успешных. Во-первых, восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года. Мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы», - сообщил Греф.



По его словам, значительно выросло кредитование малого и среднего бизнеса. При этом рост кредитования физических лиц происходит в пять раз быстрее, чем юридических. Из этого господин Греф сделал неожиданный вывод о восстановлении экономики России, но отметил, что нам еще есть к чему стремиться.



«Мы недокредитованы», - добавил он.



Подъему экономики страны, по мнению главы «Сбербанка», поспособствует также ипотека и строительство.



Интересно, что слова господина Грефа о восстановлении российской экономики прозвучали уже после объявления режима «нерабочих» дней, связанного с внушительным ростом заболеваемости коронавирусом. О том, как пережили россияне и представители малого бизнеса прошлогодний локдаун, напоминать, наверное, смысла нет. Похоже, что реальной поддержки от государства россияне не дождутся и в этом году.





«Росгосстрах» заставил родителей погибшего мальчика выплатить 400 тысяч рублей за повреждение поезда



Широкий резонанс в СМИ на прошлой неделе вызвала новость, которая не могла оставить равнодушным ни одного нормального человека. В подмосковном Солнечногорске еще в конце 2019 года электричка Москва — Тверь сбила насмерть 15-летнего подростка. Стало известно, что «Росгосстрах» направил родителям погибшего школьника досудебную претензию, в которой сказано, что они должны компании солидную сумму денег.



«Во избежание перевода взыскания на судебную стадию и увеличения суммы задолженности вам необходимо в течение 10 дней с момента получения настоящего письма оплатить сумму в размере 400 972, 37 рублей», — говорится в официальном запросе.



Оказалось, что именно столько денег крупнейшая в России страховая компания выплатила РЖД за «поврежденный» в результате аварии поезд. Какие повреждения способен был нанести мальчик поезду, не уточняется.



Более того, «Росгосстрах» предупредил маму погибшего подростка, что, если дело дойдет до суда, то сумма взыскания может вырасти на 25%, а если родители вообще откажутся выплачивать деньги, суд своим решением может избавить их от имущества, включая недвижимость.



Мать погибшего школьника выплатила «Росгосстраху» деньги, но позже компания пообещала, что вернет их обратно. Правда, случилось это уже после широкой огласки произошедшего в СМИ.

Светлое будущее россияне построят с помощью выходцев из Средней Азии и Украины



Одним из итогов уходящего года для России может стать рекордный наплыв мигрантов. В настоящее время в нашей стране, только по официальным данным, находится около 7 млн иностранных граждан. По мнению многих экспертов, реальное их количество может превышать 10 млн человек.



В 2021 году, согласно данным прогноза правительства России, приток мигрантов составит почти 400 тысяч человек. В последний раз такой масштаб наплыва гастарбайтеров наблюдался в 1996 году. Известно, что большая часть таких тружеников приезжает из Таджикистана, Узбекистана и Украины.





39 638 россиян погибли от COVID-19 в сентябре



Основной причиной смерти 39 638 человек в сентябре 2021 года стала новая коронавирусная инфекция. Об этом на прошлой неделе сообщил Росстат.



Согласно сведениям ведомства, за аналогичный период прошлого года число смертей от COVID-19 как основной причины составило 5 438. Получается, что смертность от коронавируса в осенний сезон в России увеличилась более чем в 7 раз!





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