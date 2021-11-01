Медицинские товары для борьбы с коронавирусом внесены в Росрезерв

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1 ноября 2021, 10:53

Россия вынуждена держать в закромах не только тушёнку и гречку, но и необходимый объём медицинских масок и вакцин от коронавируса. Росрезерв создан для обеспечения граждан провизией не только во время чрезвычайных ситуаций, но и когда из магазинов пропадают товары первой необходимости.



Глава Росрезерва Дмитрий Гогин сообщил РГ, что медицинские товары для борьбы с коронавирусом были внесены в перечень с началом пандемии. В регионах хранятся маски, антисептики, вакцины. Однако полки в магазинах в начале пандемии опустели из-за нарушений логистических цепочек. Помощь государства не потребовалась. В столице из резерва были выделены необходимые объёмы гречки, чтобы сбить ажиотаж.



Из хранилища государственного резерва в своё время были взяты тысячи тонн свинца для сооружения саркофага над Чернобыльской атомной станцией после аварии. Требуемые объёмы продукции получили жители пострадавшего от землетрясения города Спитак. В 90-е года дотационные регионы также получали продовольственную помощь, что позволило избежать настоящей катастрофы. Запасы Росрезерва регулярно пересматриваются и пополняются.





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