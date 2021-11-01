WhatsApp перестал поддерживать телефоны со старыми операционными системами

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1 ноября 2021, 09:59 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

С 1 ноября мессенджер WhatsApp перестает поддерживать смартфоны со старыми операционными системами: Android 4.0.4 и ниже, а также iOS 9 и ниже. Чтобы продолжать пользоваться мессенджером, нужно либо обновить операционную систему, либо, если это невозможно, заменить смартфон на более современный.

В пресс-релизе компании говорится: «WhatsApp прекращает поддержку телефонов с операционной системой Android 4.0.4 или старше с 1 ноября 2021 года. Мы рекомендуем перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю чатов до этой даты».

Среди моделей, на которых мессенджер перестает поддерживаться, – iPhone 4s, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy SII, Samsung Galaxy S3 mini, ZTE Grand S Flex, Huawei Ascend G740, Sony Xperia Miro и многие другие.

Кроме этого, WhatsApp напомнил, что не поддерживает устройства, которые работают только на Wi-Fi. Необходимо также, чтобы смартфон мог «принимать SMS или звонки во время процесса подтверждения номера».

Недавно WhatsApp анонсировал появление в мессенджере новой функции. Пользователи смогут самостоятельно выбирать, какие типы файлов будут храниться в резервной копии.

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