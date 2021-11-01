Индия сменила Россию в глубоководном клубе

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1 ноября 2021, 09:05 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В городе Ченнаи был спущен на воду обитаемый пилотируемый глубоководный корабль Matsya 6000, созданный в рамках океанической миссии Samudrayan. Индия стала шестой страной, создавшей аппарат для исследования океанического дна.

Цифра в названии говорит о максимальной проектируемой глубине погружения аппарата. Испытания, намеченные на следующий год, должны подтвердить безопасность для работы экипажа на таких глубинах. Тогда аппарат войдет в реестр подобных инженерных чудес света. И сможет начать работу по предназначению: по поискам залежей марганца, сульфидов и кобальта, чрезвычайно ценных для тяжелой промышленности.

До Индии всего пять стран в мире обладали технологиями создания такого оборудования: США, Россия (точнее СССР), Япония, Франция и Китай. Во всех странах развитие глубоководных работ идет по двум направления: обитаемые аппараты, управляемые экипажем и необитаемые. Так как каждый тип хорош для своего круга работ.

Россия единственная страна этого глубоководного клуба, которая сознательно уничтожила свои обитаемые аппараты «Мир», отправив их в музей. Не нашлось 5 миллионов долларов для плановой замены аккумуляторов. Необитаемый же «Витязь-Д», опустившись на дно Мариинской впадины, больше в научных работах замечен не был.

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