1 ноября Многократная чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отмечает день рождения

Свой день рождения сегодня отмечает российская гимнастка и чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Многократной победительнице Гран-при и этапов Кубка мира исполняется 26 лет.
Маргарита Мамун родилась 1 ноября 1995 в Москве. Ее отец, родом из Бангладеш, работал морским инженером. Его не стало в 2016 году. А мать Маргариты тоже является бывшей гимнасткой, дочь пошла по её стопам.
В семь лет Рита начала ходить в секцию гимнастики. Её наставником в спорте была Ирина Александровна Винер-Усманова.
Больших успехов Мамун добилась в 2011 году став чемпионкой России в многоборье, в упражнениях с булавами, мячом и обручем.
В 2012 году Маргарита начала сезон выступлений на Гран-при в Москве. Через год гимнастка в третий раз стала чемпионкой России. Сезон она открыла золотом в многоборье в Гран-при. В 2014 году на этапе Кубка мира в Штутгарте девушка заняла второе место в многоборье, победила в финальных упражнениях с обручем и булавами.
В 2015 году Мамун приняла участие во всех этапах Кубка мира в Лиссабоне, Бухаресте, Будапеште, Ташкенте и Казани.
На международном турнире в Словении гимнастка победила в многоборье и стала лучшей в упражнениях с обручем.
С 2013 года девушка состоит в отношениях с пловцом Александром Сухоруковым. 8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. А уже через два года девушка родила сына.
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