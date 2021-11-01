1 ноября Многократная чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун отмечает день рождения

Аргументы Недели → Общество 13+

1 ноября 2021, 09:07 Наталья Полянская

Свой день рождения сегодня отмечает российская гимнастка и чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун. Многократной победительнице Гран-при и этапов Кубка мира исполняется 26 лет.

Маргарита Мамун родилась 1 ноября 1995 в Москве. Ее отец, родом из Бангладеш, работал морским инженером. Его не стало в 2016 году. А мать Маргариты тоже является бывшей гимнасткой, дочь пошла по её стопам.

В семь лет Рита начала ходить в секцию гимнастики. Её наставником в спорте была Ирина Александровна Винер-Усманова.

Больших успехов Мамун добилась в 2011 году став чемпионкой России в многоборье, в упражнениях с булавами, мячом и обручем.

В 2012 году Маргарита начала сезон выступлений на Гран-при в Москве. Через год гимнастка в третий раз стала чемпионкой России. Сезон она открыла золотом в многоборье в Гран-при. В 2014 году на этапе Кубка мира в Штутгарте девушка заняла второе место в многоборье, победила в финальных упражнениях с обручем и булавами.

В 2015 году Мамун приняла участие во всех этапах Кубка мира в Лиссабоне, Бухаресте, Будапеште, Ташкенте и Казани.

На международном турнире в Словении гимнастка победила в многоборье и стала лучшей в упражнениях с обручем.

С 2013 года девушка состоит в отношениях с пловцом Александром Сухоруковым. 8 сентября 2017 года Маргарита и Александр официально стали мужем и женой. А уже через два года девушка родила сына.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости