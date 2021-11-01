Южноуральцам рассказали о важности Всероссийской переписи населения

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1 ноября 2021, 07:38 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Масштабное исследование будет проходить до 14 ноября включительно.

Опрос жителей Челябинской области проводят более 6 тысяч переписчиков. Заполнить анкету также можно самостоятельно в соответствующем разделе на портале «Госуслуги», кроме этого, работают стационарные участки.

Всероссийская перепись позволяет получить точные сведения о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения, отмечает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. «Перепись дает шанс заявить о себе, о проблемах и потребностях своей семьи, поэтому важно участие каждого», — подчеркнула глава регионального ведомства.

Итоги переписи окажут значительное влияние на будущее страны и благополучие каждого жителя России. «Они служат основой для корректировки и разработки новых долгосрочных программ развития всех направлений государственной политики. Вот почему очень важно, чтобы всех нас учли в этом исследовании», — пояснила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. Она порекомендовала южноуральцам воспользоваться порталом «Госуслуги» для участия в переписи: это быстро и, что особенно важно в условиях пандемии, безопасно.

«Я заполнил переписную анкету, не выходя из дома. Это не отняло много времени, но стало моим личным вкладом в общее важное дело, — поделился президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев. — Данные Всероссийской переписи, я считаю, помогут государству собрать информацию, которую сложно, а порой и совсем невозможно получить по данным текущей статистики. Тем не менее, эти данные крайне необходимы для разработки и планирования различных национальных проектов и социальных программ».

Принять участие в переписи южноуральцев призвал и президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян. «Перепись населения — это диалог между государством и населением, основа долгосрочного планирования. Пуская переписчика в дом, мы выполняем свой гражданский долг, формируем общую картину нашей страны. Нужно понимать, что статистические данные по населению помогут государственным органам в разработке программ по развитию экономики и социальной сферы», — отметил известный ветеринарный врач.

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