Жители Челябинской области стали накапливать меньше мусора

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1 ноября 2021, 07:18 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В 2020 году количество твердых коммунальных отходов на одного южноуральца сократилось на 7,9%.

Среди субъектов Уральского федерального округа в 2020 Челябинская область продемонстрировала самый низкий показатель по количеству твердых коммунальных отходов (ТКО) на одного человека. Согласно рейтингу «Глав.Индекса», на одного южноуральца в прошлом году пришлось 276,6 килограмм ТКО. За 2020 год в регионе было вывезено 790 тысяч тонн ТКО.

Каждый свердловчанин в среднем произвел 345,4 килограмма ТКО, соседнему субъекту удалось в прошлом году сократить этот показатель на 25,7%. Среди регионов УрФО больше всего бытового мусора накапливают в Ямало-Ненецком автономном округе: в 2020 году на одного жителя пришлось 401,5 килограмм ТКО, это на 4,4% меньше, чем в 2019.

Добавим, что рейтинг телеграм-канала «Глав.Индекса» составлен на основе исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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