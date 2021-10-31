Кто входит в «лагерь» антипрививочников в шоубизе

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31 октября 2021, 22:02 Анна Елизарова

Люди в разных странах продолжают спорить — нужна ли вакцинация от коронавируса или нет. Несмотря на то, что медики рекомендуют прививаться, у процедуры остается немало противников. В Интернете публикуется множество материалов со списками знаменитостей, сделавших прививку от COVID-19. Однако есть целый «лагерь» антипрививочников, в который входит немало отечественных и зарубежных звезд.

Так, телеведущий Оскар Кучера привлек к себе немало внимания постом, в котором высмеял противоречия относительно вакцинации в стране. «Необязательная вакцинация, но обязательная, хотя и добровольная, но отказаться нельзя, точнее можно, но могут отстранить от работы или уволить, хотя это незаконно, но отстранять разрешили, а потом запретили, но не мы, а они. Вакцинируйтесь и не будете болеть, хотя потом будете болеть, но нетяжело, хотя штамм-то уже другой, так что как повезет…» — писал Кучера в своем аккаунте. Такие противопоставления путают людей и вызывают протесты.

Летиша Райт — Шури из «Черной пантеры» после начала пандемии опубликовала в твиттере ролик с агитацией против прививок. Актрису раскритиковали за ее действия, а фанаты Marvel потребовали подобрать на роль Шури другую актрису.

Против вакцинации яро выступает актер Роб Шнайдер. Он часто публикует противоречивые заявления в Твиттере, в том числе мемы против вакцины. Он также назвал вакцинацию "экспериментальной генной терапией".

Ксения Бородина – ведущая «Дома-2», актриса, владелица салонов красоты и магазина одежды неоднократно заявляла, что не намерена прививаться. И даже тяжело перенесенный вирус в августе 2020 года, когда Ксения жаловалась на боль в глазах и полное отсутствие обоняния, не переубедил ее поставить прививку от COVID-19, потому что все то, что содержится в вакцине ее пугает.

Поддерживает антипрививочников и Мария Шукшина – заслуженная артистка РФ. Она создала телеграмм-канал, в котором делится мнением о COVID-19 и иммунизации: публикует интервью, выдержки из бесед с врачами, профессорами, которые в разное время занимались разработками разного рода вакцин. Актриса даже собрала команду юристов, чтобы помогать тем, кто столкнулся с дискриминацией после отказа вакцинироваться. Сама Мария прививаться не собирается, потому что отечественным разработкам не доверяет.

Ранее еще одна российская звезда – Мария Кожевникова публично заявила, что не собирается делать прививку. Актриса, снимавшаяся в сериале «Универ», а затем ставшая депутатом Госдумы, сообщила, что считает вакцинацию добровольным делом, к которому нельзя принуждать. И, если в стране все-таки прививки сделают обязательными, Мария «первая пойдет на митинг».

Анастасия Волочкова тоже пополнила ряды антипрививочников: балерина заявила, что не будет «рисковать своим организмом», потому что вакцина, по ее мнению, вызывает рак и ВИЧ. «Я просто жду, когда эта вся шизофрения закончится. А тем, кто пропагандирует вакцину от ковида, я бы сделала прививки от тупизма и маразма!» – пишет Волочкова в социальных сетях.

Многие прислушались к совету медиков и поспешили сделать прививку от коронавируса, однако находится немало тех, кто бойкотирует антиковидные меры и выступает против обязательной вакцинации. У каждого на то есть свой взгляд и свои причины, почему нельзя настаивать на иммунизации.

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