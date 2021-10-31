Вспоминая Александра Рогожкина

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31 октября 2021, 16:42 Сергей Сыч

Фото : Ленфильм

«Я - не художник» - осколки наших питерских съёмок задуманного фильма о любимом режиссере Александре Рогожкине, снимавшегося в 2009 году.

Сейчас важно, через 12 лет показать даже эти 29 минут, чтобы увидеть, понять, восхититься мудростью и мужеством художника и человека Александра Рогожкина.

Мы помним его, любим, смотрим и пересматриваем его глубокие, честные и неподвластные времени фильмы.

И это главное!

Спасибо всем кто принимал участие в этом проекте. Это сценарий: Андрей Плахов, Елена Плахова, режиссер Гуля Балтаева; режиссер монтажа: Сергей Возчиков; продюсеры: Сергей Сыч, Михаил Влад, Екатерина Попечителева.

Кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Плахов:

«9 дней со дня смерти АЛЕКСАНДРА РОГОЖКИНА

Мы любили его - и как режиссера, и как человека с таким, не столь уж частым для этой профессии качеством, как высокая образованность и совсем уж редчайшим - скромностью.

Мы почти забыли об этом эпизоде более чем десятилетней давности. Сергей Сыч тогда задумал снять фильм о Рогожкине, мы с Еленой разработали сценарий, я и Gula Baltaeva записали с ним несколько интервью. В памяти понемногу всплыло все. И как я ездил к Аркус Любовь на дачу под Питером, чтобы поговорить об А.Р. И как в 10 утра позвонил в квартиру Леши Балабанова, он предложил записаться во дворе у гаражей и попросил 100 рублей на известные утренние нужды («Надька не дает»). В общем, «ленинградская школа».

Спасибо всем, кто участвовал в работе над фильмом. Сергею за то, что сохранил материал и довел дело до конца, Валерий Кичин - за публикацию в «Российской газете».

Светлая память Александру Рогожкину.



Режиссер фильма Сергей Воозчиков о фильме и Александре Рогожкине:

«Наверное, каждый помнит фильмы "Особенности национальной охоты" и "Кукушка", сериал "Улицы разбитых фонарей"... Недавно ушёл из жизни их создатель, питерский режиссёр Александр Рогожкин. Мне посчастливилось в своё время принять участие в создании документального фильма о нём, но фильм "положили на полку" из-за его яркой антивоенной направленности. И только сейчас он увидел свет.

Смотрите на Александра Рогожкина и нашу страну образца 2009 года - вспомните, какими были...»

Видео по ссылке

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