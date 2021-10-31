Представители традиционных российских религий не одобряют празднование Хэллоуина

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31 октября 2021, 16:53 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Представители православия и мусульманства накануне Дня всех святых высказали свое отношение к древнему кельтскому празднику и предостерегли верующих от участия в Хэллоуин. Об этом пишут РИА Новости.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин видит в праздновании Хэллоуина серьезную опасность: «В игре с бесом легко заиграться и попасть под нешуточное влияние», сказал он. По словам протоиерея, в храмы на исповедь приходят люди, которые рассказывают священникам о том, что их «игры в нечистую силу» кончались «болезнями, страданиями, внутренней пустотой».

По мнению Всеволода Чаплина, «в игре с нечистой силой всегда выиграет именно она, поэтому на самом деле людям только кажется, что это прикол — безобидный и веселый. Нечистые силы думают иначе».

Не одобряет Хэллоуин и муфтий Москвы и Центрального региона, представитель Центрального духовного управления мусульман России Альбир Крганов.

«Вообще, верующие, культурные люди относятся к этому празднику равнодушно и даже негативно, потому что для верующего человека это некий элемент сатанизма, чтобы переодеваться в некие одежды, в разных чертей, шайтанов и так далее», — сказал он.

Он добавил, что для российской культуры традиции празднования Дня всех святых чужды. «Господь нас создал человеками, людьми, и мы до конца жизни должны сохранять этот облик и это высокое имя, и не превращаться в кого-то, в животных или в чертей»,- добавил муфтий.

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