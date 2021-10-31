Люди А. Виктор Карпухин. Сердце Героя Советского Союза

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2021, 15:52 Алексей Филатов, президент Союза "Офицеры группы "Альфа"

http://www.specnaz.ru/

В эту среду, 27 октября, Герою России, генерал-майору КГБ СССР Виктору Фёдоровичу Карпухину исполнилось бы 74 года. Но сложилась так, что сердце смогло биться только до 55 лет – служба и жизнь на износ дали о себе знать внезапно. Виктор Карпухин стал первым из группы «А», кто был удостоен звания Героя Советского Союза, и первым генералом в «Альфе». Виктору Фёдоровичу посвящена большая глава в моей книге «Крещенные небом», второе переиздание которой вышло в этом году. Там много и о его биографии, и об операциях, в которых он участвовал… О нём можно было бы не только книги писать, но и фильмы с сериалами снимать. Он идеальный герой для Netflix.



О его бесстрашии ходили легенды. Как и о его везении.



Легендарный штурм дворца Амина в Кабуле. Тогда группа «А» понесла первые потери. Ранены были почти все. Карпухин же, находившийся всё время на острие атаки, не получил ни царапины. Хотя дважды был на волоске от смерти.



В первый раз пуля угодила ему в шлем и насквозь пробила поднятое на миг забрало с триплексом. Второй раз в самом дворце на него на лестнице выскочил гвардеец из охраны Амина. Нажал на спуск, но… в магазине кончились патроны. Чудо: патроны кончились и у афганца… Исход поединка тогда решила метко брошенная граната.



Другой пример — освобождение следственного изолятора в Сухуми. Уникальная и довольно известная операция «Альфы». Тогда семьдесят уголовников, среди которых были смертники, захватили заложников, огромный арсенал оружия и несколько дней удерживали здание в центре города. По сути, надо было вновь, как тогда в Афганистане, штурмовать хорошо защищенную крепость. Только уже в столице Абхазии. Провести такую операцию без жертв было практически невозможно! Операцией руководил Карпухин, который был на тот момент полковником. Результат известен: бандиты были обезврежены, все заложники и спецназовцы остались живы.



Таких историй было море. При освобождении заложников в самолетах в Тбилиси и Баку, в Саратовском следственном изоляторе и много где ещё… Он всегда, даже в самых сложных ситуациях, принимал верные решения, действовал решительно, шёл одним из первых, и все его операции чудесным образом обходились без потерь. Поверить в такое было сложно даже бывалым спецназовцам.



Лишь один раз он отказался идти на штурм. В 1991 году, когда ГКЧП, трясущимися руками захватив власть в стране, потребовал приступом взять Белый дом, который к тому моменту уже вышли защищать тысячи москвичей. Он тогда осмелился принять решение: «Альфа» не должна участвовать в политических разборках и воевать со своим народом.



Позже он вспоминал: «Для меня стало ясно, что это политическая авантюра, могущая привести к большим человеческим жертвам и непредсказуемым последствиям».



Вскоре после падения ГКЧП Карпухина вызвал «на ковёр» новый председатель КГБ СССР Бакатин. Однако «реформатор» спецслужб, раскрывший их главнейшие секреты американцам и обещавший «выбить из своих подчинённых чекистский дух», минут сорок продержал командира «Альфы» в приёмной. Потом из кабинета вышел генерал-лейтенант, начальник внешней разведки СССР Леонид Владимирович Шебаршин, и «успокоил»: «До выяснения обстоятельств тебя отстранили от должности командира Группы. Но ты не расстраивайся: меня тоже сняли».



Вернувшись в подразделение, Виктор Федорович молча собрал личные вещи, опрокинул стакан водки и уехал к отцу на дачу.



Он ушёл, но предательства простить не смог…



Его вывели за штат, предлагали какие-то смехотворные должности… Карпухин написал рапорт: «В связи с сокращением кадров и выслугой лет прошу уволить в запас». Рапорт удовлетворили на следующий день. Но вот какую пенсию платить уволенному генералу, решали полгода. А пока не платили никакую...



Генерал-майор запаса недолго сидел без работы. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил Виктора Карпухина на должность советника по вопросам безопасности. Вернувшись в Москву в конце 1992 года, он занялся частным детективным бизнесом, стал председателем правления Ассоциации ветеранов войны в Афганистане, вошёл в Комитет Торгово-промышленной Палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности. Жил, казалось, полной жизнью.



В ночь с 23 на 24 марта 2003 года, уезжая из Минска, где проходили юбилейные торжества Союза ветеранов войны в Афганистане, Виктор Федорович пожаловался на боли в груди. Белорусские товарищи предложили вызвать скорую помощь, но он отказался: дескать, всему виной недавняя простуда… Ночью в поезде его не стало. Ему было 55. Ишемическая болезнь сердца. Многие в «Альфе» убеждены, что виной всему обида за несправедливое увольнение из спецподразделения, которому он посвятил жизнь. Убивают не только пули…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости