Скончался многократный чемпион мира по лыжам Вячеслав Веденин, которого поэт Рождественский назвал «легендой спорта»

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31 октября 2021, 16:21 Дмитрий Овчинников, кандидат педагогических наук, доцент Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого

22 октября 2021 года не стало нашего выдающегося лыжника Вячеслава Петровича Веденина.

Давно, когда я был еще ребенком, моя ныне покойная бабушка Мария Григорьевна показывала мне письма с подписью «Слава Веденин». Адресованы они были ее брату Леониду Григорьевичу Харитонову, который в 1950-х годах был школьным учителем физкультуры в деревне Слобода Дубенского района Тульской области, где 80 лет назад, 1 октября 1941 года, родился известный спортсмен-лыжник, неоднократный Олимпийский чемпион и чемпион мира Вячеслав Петрович Веденин, которого поэт Роберт Рождественский назвал легендой в спорте.

Чемпион мира на мишени.

Когда я встретился в тульской Дубне с Вячеславом Петровичем на ежегодных (с 1989 года) соревнованиях «Лыжня Веденина», его первыми словами были: «Всю жизнь буду помнить, что Леонид Григорьевич сделал меня таким, как я есть».

Потом я несколько раз встречался, беседовал с этим человеком, совершенно лишенным «звездности». Довольно откровенные воспоминания Веденина касались и его крупных спортивных достижений…

Свою первую Олимпийскую медаль (серебряную) он получил в 1968 году в Гренобле. «Серебро» - неплохо, весьма неплохо для дебютанта. Но ему ведь прочили «золото». 26 лет ему было в Гренобле. В Саппоро, к следующей Олимпиаде, будет 30. Впишет ли он свое имя в историю зимних Олимпиад? Успеет ли?

Между этими двумя Олимпиадами был еще чемпионат мира в Высоких Татрах в 1970 году. Здесь и состоялась «золотая проба». Веденин был первым на «тридцатке».

Эта победа имела особый привкус. Он сумел сломать психологический барьер: до этого мы лишь раз выигрывали золотую медаль на чемпионатах мира. В Фалуне, в 1954 году, это совершил Владимир Кузин. С тех пор – никак. Вот почему так блестели глаза Владимира Кузина, когда он поздравлял с победой Веденина: «Ох, Славка, ох, молодец… Ох, Славка, вот порадовал, вот порадовал… Заждались, заждались…»

Но никто, конечно, не предполагал, что главный подвиг Веденина на этом чемпионате мира еще впереди. Эстафета… После трех этапов мы проигрываем немецкой команде почти минуту. Ох, как много! Разве отыграешь на десяти километрах?! Да еще за команду ГДР бежит один из сильнейших спринтеров мира Клаузе... Но Веденин сделал невозможное. Он отыграл потерянную минуту и был на финише первым…

А потом случилось самое страшное... - награждение...

Вспоминает сам Вячеслав Петрович: «Дело-то происходило вскоре после августа 1968 года, понятно, какое отношение было у чехов к нам, советским. И вот перед церемонией награждения ко мне подходит наш посол и говорит: "У меня к вам огромная просьба проявить выдержку и хладнокровие". Я ничего не понял, вышел на стадион и обомлел. Стотысячный стадион был забит под завязку, и когда оркестр заиграл наш гимн, начался такой свист, что музыки не было слышно. Поднимаюсь я на пьедестал и думаю: не ровен час какой-нибудь фанатик выстрелит с трибун. И ведь не то страшно было, что умру, а то, что упаду и опозорю звание советского чемпиона.

В общем, стою на пьедестале и жду выстрела. Уперся в него ногами, и одна только мысль бьется в голове: "Все равно устою". Это были самые жуткие минуты в моей жизни. Казалось, никогда еще не чувствовал смерть так близко. Наградили меня, а следом - вручение медалей чемпионам и призерам в эстафете. Я подхожу к нашим ребятам - Воронкову, Симашову, Тараканову - и говорю: "Парни, раз уж меня одного не шлепнули, то четверых убрать побоятся. Идемте". Поднялись мы на пьедестал, встали, набычившись, а свист вдруг прекратился. Зрители поднялись, сняли шапки и молча выслушали гимн Советского Союза. Той победой я горжусь не меньше, чем олимпийским титулом. Ведь спорт оказался сильнее политики".





Олимпиада в Японии.

Япония. Саппоро. 1972 год. Зимняя Олимпиада…

Прежде - анекдотичная история, которая, судя по разразившейся несколько лет назад в интернете «шумихе», в Японии до сих пор передается в легендах. Вот одна из ее вариаций: «В те времена ведь не было никаких смешанных зон и пресс-конференций, и журналисты спокойно бродили среди спортсменов прямо в стартовом городке. И вдруг, когда уже убежала добрая половина гонщиков, повалил снег. Густой, липкий. И Вячеслав Веденин за минуту до своего старта взялся перемазывать свои лыжи. И местный журналист, владеющий русским, обратился к нему: мол, думаете, поможет - снег же валит? Что ему ответил Веденин, понимаем только мы, в России. А в Японии на следующий день газеты вышли с заголовками: "Сказав волшебное слово "Дахусим", русский лыжник выиграл Олимпиаду".

Самое интересное, что аналогичный анекдот существует про победные выступления на чемпионате мира середины 1950-х годов в Японии известного конькобежца (также туляка) Евгения Романовича Гришина...

Теперь - о серьезном. Действительно, эта Олимпиада стала Олимпиадой Вячеслава Веденина. Он исключительно точно распределил силы на «тридцатке» и не оставил шансов соперникам: вначале на первом затяжном подъеме Веденин проигрывал норвежцу Тилдуму, затем сократил разрыв, потом уже вышел в лидеры и на финише опередил соперника почти на минуту. Это первое его олимпийское «золото»!

А затем - эстафета... Эстафетная гонка четыре по десять километров считается главной у лыжников, победа в ней особо ценима, эту дисциплину еще называют королевской. И надо же, такое совпадение: вновь он уходит на последний этап, проигрывая лидеру, норвежцу Харвикену, больше минуты. Невозможно же повторить подвиг дважды! Веденин тем не менее совершает невозможное - он «достает» растерявшегося норвежца. Зрители буквально онемели. На Олимпиаде сделать такое! Когда спортсмены находятся в пике формы! Когда в подготовку вложено четыре года! Никто с тех пор не повторил его спортивного подвига…

Веденин вспоминал: «Шансов достать его (Харвикена. – Д.О.) - было мало. Я ощущал уверенность и был готов к борьбе. Поначалу стремился к одному - увидеть спину соперника. Это случилось на 9-м километре, в самом начале предпоследнего подъема. Тогда я про себя спросил его: "Когда же ты начнешь оглядываться?" И он оглянулся. В тот момент я уже не сомневался, что сумею обойти его. Сил у меня словно прибавилось, и я победил».

Сыграла свою роль в этой большой Победе и маленькая хитрость... Дело в том, что перед тем, как принять эстафету, Вячеслав сделал вид, что собирается перемазать лыжи. Харвикен, стартовавший с ним, увидев, что русский «колдует» со смазкой, тотчас перемазал такой же и свои. Но мазь была совсем другая. Одним словом, попался на его хитрость, за что жестоко поплатился – проиграл...

Известная фигуристка Ирина Роднина, также замечательно выступившая на той зимней Олимпиаде, рассказывала: «Я была на трассе эстафеты, когда Веденин сделал, казалось бы, невозможное. Своим глазам не верили даже бывшие чемпионы мира, тренеры лыжников, видевшие на трассах всякое... Веденин боролся за себя. За команду. За всю нашу сборную. И это давало ему дополнительные силы. Таким торжествующим, каким он был на финише, сказавшим о том, что произошло, ровно три слова: "Нажал, догнал и победил" — он и останется в моей памяти навсегда. Останется образцом умения отдать всего себя для победы».



«Медные трубы» не оглушили.

Согласно народной молве, советских спортсменов после Олимпиады-72 принимал мэр Саппоро, который нашему спортсмену сказал примерно так: «Я теперь понял, почему мы проиграли русско-японскую войну. Потому что в Советском Союзе есть такие люди, как вы, мистер Веденин». А некоторые политики откровенно считали, что своим спортивным подвигом он добился большего, чем все дипломаты за годы предыдущей работы.

И это при том, что Веденин допустил в Японии явную дерзость. Ведь ему доверили на церемонии открытия Олимпиады нести Красное знамя нашей страны, которое он должен был по ритуалу преклонить перед японским императором, проходя мимо его ложи, а Веденин прошел мимо императора строевым шагом, подняв древко высоко вверх.

Сам он вспоминал: «Газета "Вечерний Саппоро" фотографию с парада сопроводила подписью: "Советский Союз бросил вызов всем!" А это политический вопрос, вот чиновники из Спорткомитета на меня и накинулись: "Что натворил?! Дома ответишь!" Но после двух золотых медалей об этом, слава Богу, никто не вспоминал».

Да и император Японии потом лично поздравил Веденина с победой и подарил ему деревянную японскую маску.

От многих знакомых Веденина слышал, что поразительно сочетаются в этом человеке здоровое честолюбие со скромностью…

Вячеслав Петрович говорил: «Впервые я почувствовал, что действительно известен в 1976 году, уже когда закончил выступления в большом спорте. Приехал я на чемпионат мира в Финляндию. Никаких пропусков на чемпионат от спорткомитета я не получил. А там к трассе во-о-обще невозможно было приблизиться! Ее охраняли с собаками. И вот я подхожу, уже готов ко всему, и вдруг полицейский мне улыбается и говорит: "О-о Веденин! Пожалуйста!" Представляете: обычный полицейский меня помнит! В Италии подходит какой-то мужик, я его не видел никогда, просит автограф. Я просто обалдел...»

Но Веденин признавался: «Это только по молодости я бросил на прощание своим односельчанам, когда уезжал из Слободы: "До встречи в газетах!" А так "медные трубы" очень мешают. Лучше, когда тебя не замечают. Ведь чемпиону трудно удержать завоеванное. Перед Саппоро в газетных полосах то и дело мелькало, что я претендент на победу. Трудно это перенести... Но я "головой в омут не бросился". "Медные трубы" меня не оглушили...»

Часто вспоминал Веденин своего первого наставника, и что особенно приятно, уже будучи на вершине славы. Вот его ответ на один из вопросов корреспондента журнала «Физкультура и спорт» в 1973 году: «Мне очень повезло. Когда я был подростком, у нас в школе был учителем физкультуры Леонид Григорьевич Харитонов. Это он привил мне любовь к спорту, особенно к лыжам». На фотографии с Олимпиады в Саппоро, присланной им Харитонову, есть надпись: «Все медали помогали завоевать и Вы!»

На родной для Вячеслава Петровича Тульской земле, откуда начинался его первый старт в большой спорт на лыжах, прикрепленных к валенкам, в райцентре - поселке Дубна - на центральной площади установлен памятный знак в его честь.

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