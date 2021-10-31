Челябинцы хотят быть маркетологами, айтишниками и инженерами

Аргументы Недели → Общество

31 октября 2021, 14:55 Анна Семенова

Быть айтишником - мечта многих. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Три этих профессии назвали самими привлекательными.

Все работы хороши, выбирай на вкус. Специалисты компании по поиску работы и сотрудников hh.ru опросили челябинцев на тему того, какие профессии они считают самими топовыми. Почти 50% назвали IT-специалиста. На втором месте инженер, а на третьем – маркетолог. Им достались 36% и 21% голосов соответственно.

В «середнячках» оказались такие профессии, как переводчик, психолог, специалист по красоте и дизайнер интерьеров. Так отвечали 10-12% респондентов.

Архитектор, полицейский, HR-специалист и космонавт набрали 7% голосов. Еще 5% популярности достались врачу, учителю, пожарному, экологу и блогеру.

Меньше всего южноуральцы хотят стать моделями. Этой профессии отдали 2% голосов.

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