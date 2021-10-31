Вера: петербургские тайны

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31 октября 2021, 15:44 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Есть города, поцелованные и любимые Богом. Санкт-Петербург. Сегодня мне захотелось поговорить о моей любви – Питере. Город, который защищают небесные покровители, город, который пережил три революции и остался прекрасным! Почему мне хочется говорить? Захотелось чистоты: пока в Риге обсуждают новые Балтийские гей-прайды, а чистокровных латышей (традиционной сексуальной ориентации) можно будет скоро найти в «красной книге» (толерантность - вашу м@), я поделюсь своими воспоминаниями о вечном и любимом мною городе…





В Санкт-Петербурге можно бывать бесконечное количества раз и в каждый приезд этот город будет поражать вас своим величием и суровостью. Это особенный город, совершенно непохожий на другие города мира. Питер - это вызов всем, всему и всегда: северной природе, человеческим возможностям, образу жизни тем, кто застыл в своем развитии. Питер - город трех революций. Этот город, как говоря коренные жители "сам себе на уме". А еще Петербург - это вызов многочисленным чудесам и мистическим пророчествам. Основная масса пророчеств сводится к полному затоплению города. Одним из последних предсказаний о затоплении было связано с датой празднования 300 летнего юбилея города, и как мы видим, оказалось ошибочным. Этот необыкновенный город стоит и собирается стоять еще много лет. А как иначе? Ведь живучесть "северной столицы" связана с большим количеством небесных защитников, святых и необычных мест. Все они реально существуют, и посетить их с целью личного знакомства может любой желающий.





Одним из самых загадочных мест - памятник Петру Великому (медный всадник - прим.авт.). Этот памятник первому императору России был создан французским скульптором Этьеном Фальконе в 1782 году и установлен в центре Сенатской площади. До сих пор в народе живут многочисленные легенды, по-своему объясняющие выбор места установки памятника... Вот одна из них... "Петр заболел, смерть подходит. В горячке встал, Нева шумит, а ему почудилось, что шведы и финны идут Питер брать. Из дворца вышел в одной рубахе, сел на коня и хотел в Неву прыгнуть. А тут змей коню ноги обмотал, как удавкой. Змей тот в пещере на берегу жил. Не дал прыгнуть, спас. Вот памятник и поставлен, как змей Петра спас." А другая легенда гласит о том, как Петр Великий два раза на коне Неву перескочил со словами: "Все Божье и мое!", а в третий раз то ли оговорился, то ли захотел поставить себя выше Бога, но произнес "Все мое и Божье!", да так и окаменел с поднятой рукой. Легенд много, но ясно одно: Медный всадник - защита и величие города. И правы петербуржцы; пока стоит памятник основателю города, так и городу жить! И недаром, молодожены идут к памятнику Петра Великого, чтобы отдать дань защитнику города на Неве и загадать желание о крепкой и счастливой семейной жизни.



Мощи Иоанна Кронштадтского на Карповке.





В народе Свято-Иоанновский монастырь называют "Карповкой" или "монастырем дорогого батюшки Иоанна". И всякий паломник, который приезжает в город на Неве, стремиться попасть на Петроградскую сторону, на набережную небольшой речки Карповки, чтобы "отдохнуть душою, хотя бы на минуту забыть тяготы земные, облегчить скорбь, получить исцеление и поверить в чудо". У Санкт-Петербурга много небесных покровителей, но батюшка Иоанн Кронштадтский выделяется из их числа тем, что жил, проповедовал и умер в "северной столице". К нему стекались люди из разных уголков России, чтобы получить утешение, исцеление, совет. Его популярность и духовный авторитет были так высоки, что осенью 1888 года он прибыл в Ливадию по приглашению умирающего императора Александра 3 и оставался с ним до последней минуты, чтобы облегчить его уход в иной мир. В народе дорогого батюшку называли пророк.

Многие из его пророчеств опубликованы, в некоторых из них он не раз предрекал России тяжкие испытания и мученичество миллионов людей. "Когда смущает тебя и подвергает в уныние сердце твое злоба людей, вспомни, как беспредельно любит тебя Всемогущий и Всеправедный Бог. Положись же на Него совершенно",- так говорил батюшка своим прихожанам. Он видел то, что неподвластно взгляду простого человека. Вот история из жизни Иоанна Кронштадтского. Однажды батюшка ехал с игуменьей женского монастыря Таисией в коляске по набережной реки Невы. Около Николаевского моста они поравнялись с похоронной процессией. "Как страшно умирать пьяницей!",- перекрестившись сказал батюшка." "Вы знали покойного?" - спросила игуменья. "Нет,- ответил отец Иоанн. - Я вижу этих людей в первый раз. Я вижу бесов, радующихся о погибели души пьяницы." Чудеса, совершенные Всероссийским батюшкой, начали записывать еще при его жизни. Достоверно известно, что еще при жизни к отцу Иоанну ежедневно приходили сотни писем и телеграмм с просьбой помолиться, благословить, исцелить. И каждый день перед литургией отец Иоанн заносил эти охапки писем в алтарь и, положив их на престол, дерзновенно молился за просящих. И происходило чудо: прозревали слепые, болящие выздоравливали, семьи сохранялись. До сих пор к мощам батюшки в монастырь на Карповке приходят люди за помощью и исцелением, и до сих пор Всероссийский батюшка "выслушивает" всех, наставляет и помогает. Это несомненно ощущается у святых мощей.





Квартира святого праведного Иоанна Кронштадтского.





В продолжении истории батюшки Иоанна Кронштадтского невозможно не вспомнить о его святой квартире в городе Кранштадте. Если есть возможность посетить этот небольшой городок и побывать "в гостях у батюшки", то непременно это нужно сделать. Он прожил в этой квартире, на улице Посадская, 21, 53 года и в годы служения отца Иоанна Кронштадт посещало более 20 тысяч паломников. "Кто в России не знает знаменитый балкончик на Посадской?!" - так говорили современники Батюшки. К этому балкончику на 2 этаже до сих пор приходят люди, приходят, стоят, ждут... Видимо, ждут чудо. И получают его. Мне удалось лично поговорить с людьми, которые приходят в этот дом. Судьбы и проблемы у них разные: у кого то сын пьет, муж ушел, близкий человек болен... И они идут в этот дом, в квартиру Батюшки, чтобы получить облегчение, разрешение проблем. И я не слышала, чтобы Батюшка не помог кому-то. Главное, чтобы сердце было добрым, просьба искренней и душа светлой. А главное, когда находишься в этой квартире, то чувствуешь особую атмосферу... Такое умиротворение, покой, радость... Что, действительно, ты пришла в гости к дорогому Батюшке, и он обязательно тебе поможет...





Часовня Блаженной Ксении Петербургской.





Есть в русском менталитете одна удивительная особенность, русские люди очень уважительно и тепло относятся к юродивым. Всегда считалось, что помочь человеку, который "не от мира сего" - богоугодное дело. Многие из таких людей снискали удивительную славу, которая пережила их на века. Есть в Петербурге своя святая юродивая, известность которой уже далеко перешагнула за пределы северной столицы. Это Ксеньюшка Петербургская. Каждый день, в любую погоду не иссякает поток просителей к небольшой зеленой часовеньке на Смоленском кладбище, где нашла свое успокоение покровительница города на Неве Блаженная Ксеньюшка. История жизни святой удивительный подвиг любви, сострадания. Аксинья Григорьевна Петрова (впоследствии Блаженная Ксения - прим.авт.) в 18 лет сочеталась браком с Андреем Федоровичем Петровым, состоявшим в ранге полковника. Их связывала очень сильная любовь, и пара жила душа в душу. Но счастье было недолгим. Андрей Федорович неожиданно скончался, да и исповедоваться перед смертью не успел. Для его жены это был сильнейший удар. Она раздала свое имущество людям, оделась в вещи мужа, перестала отзываться на свое имя и целыми днями бродила по городу. Со временем она стала "достопримечательностью" города. К ее словам прислушивались не только простые, но и весьма уважаемые люди. Лавочники и торговцы с радостью давали ей еду, деньги, но Ксеньюшка никогда не брала больше, чем "царя на коне" (копейка - прим.авт.). Считалось, что если Ксения возьмет, что-то с прилавка, то удача не покинет хозяев. Городская молва много лет обсуждала предсказания блаженной. В их числе предсказание о смерти трех самодержцев (Елизаветы Петровны, Ивана 6, Павла 1). Да и сама смерть святой окутана тайной. Каждую ночь Ксеньюшка уходила на пустырь и там молилась. В одну из таких ночей блаженную нашли сидячей около дерева. Она отошла в мир иной со светлой улыбкой. Незадолго до смерти Ксеньюшка предрекала "Пройдет время, но меня не забудут... Люди будут приходить ко мне, а я так же, как и сейчас буду помогать." И это действительно правда. Достаточно, стоя в очереди к мощям святой, стоит заговорить о чудесах по молитве к святой, так непременно можно услышать истории. Пожилая женщина, чей муж потерял работу, и впал в депрессию пришла благодарить святую за помощь, молоденькая девушка молится, чтобы сдать экзамен, солидный мужчина принес цветы и не стесняясь стоит на коленях и просит у святой исцеления для больной дочери, семейная пара, которая пять лет не могла зачать ребенка благодарит святую за чудо. А когда, приложившись к мощам выходишь из часовеньки, то в голове звучит фраза святой "Да любите друг друга".







Казанский собор.

Храм, стоящий в самом сердце Петербурга, в центральной части Невского проспекта - кафедральный собор митрополии - несомненно заслуживает посещения. Ныне в Казанском соборе находится чудотворная икона Божией Матери Казанской. История гласит, что когда Петр Великий решил открыть России выход к Балтийскому морю и начал борьбу со Швецией, он взял эту икону в "путеводительницу" своему воинству и в день брани на шведов в щит и покров и, победив до конца врага помощью Богоматери, основал на реке Неве новую столицу Русского царства. А святую икону Божией Матери, как ограждение и освящение новой столице, в сердце города поставил. "Еще легенда гласит, что лик Казанской Божией Матери был необычайно красив и светел, а сияние иконы завораживало людей. Во время молебен многие исцелялись: слепые получали прозрение, хромые уходили из храма без костылей... Икона явила огромное количество чудес и исцелений, но в 1904 году она была похищена грабителями и уничтожена. Но, с иконы успели сделать несколько копий. Особо почитаются и считаются так же чудотворными две из них: Московская икона (Богоявленском Патриаршем соборе в Елохове - прим.авт.) и Петербургская в Казанском Соборе. Это икона самая почитаемая в городе на Неве, ведь в Великую Отечественную войну, когда сил уже не осталось в блокадном Ленинграде, жители совершили крестный ход именно с этой иконой. Возможно, поэтому город выстоял и не сдался врагу. Сегодня, как и много веков назад люди идут в этот храм, чтобы поклониться иконе Божией Матери Казанской.





Петропавловская крепость.



Эта крепость положила начало всему городу, она считается центром и сердцем Санкт-Петербурга, но не все знают, что за стенами этой крепости много тайн. Само место - уже тайна. Ведь в древние времена здесь располагался храм язычников, где совершали кровавые обряды, включая жертвоприношения... Не зря люди говорят, что это крепость возведена на костях. Как утверждают старожилы города в Петропавловской крепости люди не раз встречались с призраками. Самые известные - декабристы. Все знают печальную историю восстания декабристов, и последствия - подавление мятежа и казнь пяти главных зачинщиков бунта, которые были казнены внутри стен Петропавловской крепости. Многие видели этих призраков, которые жалуются на палачей и требуют выдать им крепкую веревку, чтобы прекратить их мучения. Говорят, что они появляются перед роковыми событиями. Естественно, что в крепости, которая когда-то была главной тюрьмой города, есть и другие привидения. Неоднократно посетители слышали женский стон. Говорят, что это княжна Тараканова, то ли аферистка, то ли правда дочь Елизаветы Петровны. Екатерина Великая заточила ее в крепость и там несчастная, беременная женщина умерла. Ее душа не успокоилась, и бродит по коридорам крепости, горюя о своей оборвавшейся жизни. Но для многих Петропавловская крепость усыпальница царственных особ. Начало идет от погребения самого Петра Великого, которое состоялось в 1731 году в еще недостроенной церкви. Именно с этого момента все русские императоры хоронились в усыпальнице Петропавловской церкви. Всего в усыпальнице находится 41 захоронение. Самые последние останки семьи Николая 2. Именно, насчет этих останков до сих пор ведутся споры. Одни утверждают, что это вовсе не "царская семья", а другие доказывают противоположное. Но ясно одно: сегодня любой желающий может прийти и увидеть хотя бы надгробие царственных мучеников. Но главное - Петропавловская крепость считается мощнейшим местом силы. Некоторые утверждают, что видят как в то место, где находится шпиль с изображением ангела, спускается луч божественной энергии.





Санкт-Петербург - это удивительный город, полный тайн и загадок, а так же чудес. Многие из тайн-легенды, но есть и масса подтверждений и свидетельств очевидцев. У каждого свой взгляд. Ясно одно - этот город прекрасен и таинственен. Возможно, кому-то удастся разгадать тайну Юсуповского дворца, или тайну подвала в этом дворце, где убивали самую загадочную личность эпохи Николая 2 - Григория Распутина. Или же, глядя вечерами из отеля на канале Грибоедова обнаружить, что львы - это не только хранители канала, а вполне симпатичные животные, которые, если потереть их лапки, принесут счастье и удачу... Дерзайте, приезжайте, узнавайте и, возможно, город на Неве приоткроет вам свои тайны.

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