Камбоджа одобрила применение двух российских вакцин против коронавируса

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31 октября 2021, 14:14 Источник: РИА Новости

Вакцинация, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Две российские вакцина против коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт» зарегистрированы в королевстве Камбоджа. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций. «Камбоджа стала 71-м государством, в котором одобрено применение вакцины «Спутник V».

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Общее население всех стран, одобривших «Спутник V», составляет 4 миллиарда человек, или более 50% населения Земли",- говорится в пресс-релизе.

РФПИ сообщил также, что по числу одобрений, полученных государственными регуляторами, «Спутник V» занимает второе место в мире. А данные о применении российской вакцины, полученные в Аргентине, Сербии, Сан-Марино, Венгрии и ряде других стран, подтверждают, что «Спутник V» - один из самых безопасных и эффективных препаратов против коронавируса.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» защищает от всех вариантов COVID-19, в частности, от нового вида штамма "дельта".

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